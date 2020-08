Asia Argento, le foto all’aeroporto con Andrea Pittorino

Asia Argento (44 anni) è stata paparazzata all’aeroporto Fiumicino di Roma subito dopo essere atterrata da Parigi in compagnia dell’attore 17enne Andrea Pittorino. Nelle foto Asia Argento cinge le braccia al collo di lui in attesa dell’arrivo del taxi. A pubblicare in esclusiva gli scatti che fanno già discutere è il settimanale Chi, che fa notare come “a vedere le immagini, è difficile non pensare al recente passato di Asia Argento, accusata di molestie sessuali dall’attore statunitense Jimmy Bennett, per un episodio del 2009, quando lui era ancora 17enne”, conclude l’articolo del rotocalco.

Visualizza questo post su Instagram 👅🍦 Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento) in data: 30 Lug 2020 alle ore 9:16 PDT



Leggi anche: 1. Asia Argento | Tutto quello che c’è da sapere sul caso Asia Argento-Jimmy Bennett / 2. Chi è Jimmy Bennett, l’attore che ha accusato Asia Argento di molestie

Potrebbero interessarti Giulia De Lellis e Andrea Damante sono in crisi: “Siamo tristi, non ne vogliamo parlare” Francesca Pascale e Paola Turci: le foto del bacio sullo yacht Antonella Elia e Pietro Delle Piane: è di nuovo amore? Le foto di “Chi”