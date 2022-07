Arisa e Vito Coppola si sono lasciati: “Siamo rimasti in buoni rapporti”

Non stanno più insieme Arisa e Vito Coppola. I due si erano conosciuti sul palco di Ballando con le stelle, dimostrando subito grande attrazione e affiatamento. Tra loro era poi nata una relazione “non convenzionale”. “Non stiamo insieme, lui vuole fare la sua vita, vorrebbe che io ci sia ma senza essere invadente”, aveva inizialmente raccontato la cantante, ma poi la foto del bacio a stampo immortalata da alcuni paparazzi aveva lasciato intendere il contrario. Eppure le cose non sono andate per il meglio e ora la loro storia sembra già essere giunta al capolinea.

“Siamo rimasti in buoni rapporti, ma il nostro è solo un rapporto amichevole. Non siamo una coppia, non si parla di convivenza: oggi non stiamo insieme”, ha rivelato il ballerino in un’intervista al settimanale Mio. Coppola inoltre prenderà parte alla prossima edizione di Strictly Come Dancing, una sorta di versione inglese di Ballando con le stelle. Tra Arisa e Vito, dunque, solo un rapporto di amicizia.

Lanciando nei giorni scorsi il suo nuovo singolo, Arisa aveva ammesso che qualcosa stava turbando il suo cuore: “Il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita, ho versato molte lacrime e combattuto con la fissa di un’idea che mi ha rubato il sorriso per mesi”. Un malessere che la sta accompagnando causandole diverse notti insonni: “Come se avessi una febbre strana che mi ha tolto la fame e la voglia di tutto”.