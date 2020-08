“Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea”. Così su Instagram Arisa descrive se stessa, con un vero e proprio slogan contro il body shaming. Nello scatto pubblicato sui social la cantante appare in bikini, senza trucco né tanto meno filtri, in tutta la sua naturale bellezza, abbattendo così gli stereotipi di cui un po’ tutti siamo vittime, soprattutto quando si sta in spiaggia.

Forme morbide e qualche qualche imperfezione: Arisa si mostra al naturale, mettendo da parte l’idea, accentuata dai social, che bisogna per forza mostrare sempre un fisico impeccabile e scultoreo. Nello scatto la cantante invece di inquadrare il volto, ha ripreso soltanto la parte centrale del suo corpo, dal seno alle cosce.

La didascalia è poi accompagnata dagli hashtag #bodypositive e #loveyourbody. Inevitabilmente la foto ha spiazzato i fan di Arisa. C’è chi ha apprezzato il suo essere autentica, come dimostrano commenti del tipo “Sei unica”, “ti adoro”. Tanti anche i vip, come Fedez e Mara Venier, che hanno commentato positivamente e a suon di like lo scatto. Altri utenti invece hanno un po’ storto il naso, considerando il post su Instagram un po’ eccessivo. D’altronde non è la prima volta che Rosalba Pippa utilizza la sua popolarità per veicolare messaggi importanti come questo, in modo che ognuno possa imparare ad amare il proprio corpo e a volersi bene nonostante qualche imperfezione.

In un’intervista al Corriere della Sera, la cantante di Sincerità ha raccontato: “Mi è venuto così: mi guardavo la pancia, non mi piaceva, ma poi mi sono detta “È una pancia, è la mia pancia, ci sta, ce l’ho da sempre”. Secondo me perdiamo tantissimo tempo allo specchio ad evidenziare quel difetto e a cercare di nasconderlo o di toglierlo. Siamo bombardate da ideali che non costituiscono la realtà. Io trovo che la bellezza risieda in tanti corpi in forme diverse, non bisogna trovarsi attraenti soltanto se si corrisponde ad un determinato modello. Altrimenti avrebbero l’amore solo le gnocche! L’amore è per tutti, e prima ti accetti, prima riesci a vederlo, altrimenti ti senti sempre di non valere abbastanza”.

E ancora: “Io sono autentica, anche perché non so fare altro: per interpretare un personaggio bisogna avere una certa preparazione. Cerco di dare forza agli altri attraverso la forza che do a me. Quando una cosa mi disturba la esorcizzo tirandola fuori, e capita che anche gli altri stanno bene. Anche con le canzoni capita così. Credo che il limite sia un momento: la difficoltà di accettarsi, di prendersi cura di sé, di interagire con le persone, se vengono considerate come un momento sono più facilmente superabili. Possiamo lavorare tanto su noi stessi. Non cercando l’impossibile, rispettandoci”.

