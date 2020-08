Che dopo “Temptation Island” quello tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane non fosse un vero addio era ormai chiaro a tutti. Dal programma erano usciti separati, poi c’è stato un momento di chiarimento e di timido riavvicinamento. Ora il settimanale “Chi” li ha pizzicati in una spiaggia libera di Santa Severa a Roma, in pose di intimità. Una volta usciti dall’acqua Pietro cerca di ravvicinarsi e Antonella risponde con un sorriso.