Andrea Iannone e il progetto con Giulia De Lellis

Secondo il settimanale Chi il pilota di MotoGp Andrea Iannone avrebbe in mente un nuovo progetto, da realizzare insieme alla fidanzata Giulia De Lellis.

Colto nel bel mezzo di una tragedia personale a causa dei risultati positivi al test antidoping, per cui è stato sospeso, il motocilista non si perde d’animo.

Iannone avrebbe intenzione di costituire una società proprio insieme alla influencer De Lellis, un’idea che aveva già cercato di realizzare insieme all’ex, Belen Rodriguez, la quale però non aveva accettato la proposta.

“Il pilota Andrea Iannone sta cercando di convincere la sua fidanzata, Giulia De Lellis, a far società insieme per la gestione dei loro business come celebrities. Andrea non è nuovo a questo tipo di idee. In passato, infatti, ci aveva già provato con Belen Rodriguez ricevendo però un secco due di picche dalla ex, che non ne voleva sapere, e stoppò tutto sul nascere”, rivela il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Intanto Giulia De Lellis ha commentato su Instagram la sospensione per doping del fidanzato.

“Sono totalmente tranquillo e ci tengo a tranquillizzare i miei tifosi e Aprilia Racing. Mi rendo disponibile a qualunque contro analisi in una vicenda che mi sorprende, anche perché non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale”.

“Negli anni, e anche in questa stagione, mi sono sottoposto a continui controlli, risultando ovviamente sempre negativo, per questo ho la massima fiducia nella conclusione positiva di questa vicenda”, ha scritto Iannone sul social.

E la fidanzata ha risposto: “Chi ti conosce sa …. non servono altre parole”.

