Amici, Giuseppe Giofrè pubblica un audio di Cristiano Malgioglio: “Vuoi una scenata di gelosia?”

Dopo le battute e i complimenti scambiati ad Amici, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè continuano a sentirsi anche fuori dagli studi televisivi.

Lo dimostra un audio di Malgioglio pubblicato dal ballerino su Instagram, in cui Giofrè viene rimproverato perché non risponde alle chiamate. “Si può sapere dove sei? A cosa serve il cellulare? Dimmi tu a cosa ti serve il cellulare? Per fotografarti? Per far vedere a tutti che sei bello?”, dice Malgioglio ironico.

“Vuoi che ti faccia una parte di gelosia? Già sono in strada e sto urlando e mi stanno guardando tutti. Sei felice? Io no”, scherza ancora il cantante. Non si sa quale sia stata la risposta di Giofré, ma lo sfogo ha certamente divertito i fan.