Chi è Giuseppe Giofrè, il nuovo giudice di Amici 2023: età, carriera, vita privata, fidanzato, Instagram, gay, Jennifer Lopez, anni

Chi è Giuseppe Giofrè, nuovo giudice del serale di Amici? Si tratta di un bellissimo e bravissimo ballerino, dal fisico scolpito, che da quest’anno è giudice del talent di Maria De Filippi, in onda su Canale 5 ogni sabato sera dal 18 marzo 2023. “È un orgoglio della scuola di Amici, voluto da grandissime star internazionali come Jennifer Lopez, Taylor Swift, Ariana Grande, Britney Spears e poi ancora Justin Timberlake, The Weeknd, Dua Lipa, Sam Smith e tanti altri. Magnetico, sensuale, unico. Il suo motto è: “Tutti siamo speciali in quello che facciamo, basta metterci l’anima e la passione”, così Amici ha presentato il nuovo giudice.

Accanto al ballerino, sulle poltrone di giudici del programma, chiamati a decidere le sorti dei ragazzi in sfida tra loro, ci saranno Michele Bravi, cantante uscito da X Factor e Cristiano Malgioglio, che già da tempo è giudice di un altro fortunato programma, Tale e Quale Show. Giuseppe Giofrè è partito proprio dai banchi della scuola di Amici, 12 anni fa, come concorrente. Ha infatti partecipato all’edizione 2011-2012, vincendo il circuito danza. Da allora la sua carriera è letteralmente esplosa, diventando una stella della danza a livello internazionale.

Dopo la vittoria, Giuseppe Giofrè è stato anche giudice esterno e tra il corpo di ballo dei professionisti del programma. Nato a Gioia Tauro in Calabria nel 1993, Giofrè ha 30 anni e una carriera già affermata. Fisico asciutto e sguardo magnetico, con il successo ad Amici ha vinto una borsa di studio alla Millennium Dance di Los Angeles accrescendo le proprie conoscenze nel mondo della danza. Ha avuto anche una parentesi come cantante pubblicando nel 2013 l’album Call on Me.

A vedere le sue coreografie oggi, il suo stile sembra venire dal futuro. In tv è stato nel corpo di ballo dell’edizione del 2013 di X Factor UK, nel 2019 ha partecipato a Dancing with the Stars versione americana di Ballando con le stelle, oltre che è tornato nel 2020 nel corpo di ballo di Amici. Ha partecipato come ballerino al film Cinderella di Prime Video ed è stato anche nel corpo di ballo dei NRJ Music Awards nel 2013.

Come detto è apprezzatissimo all’estero e dalle grandi star internazionali: è stato nel corpo di ballo di Taylor Swift nel 2015, di Britney Spears nel 2018 e di Jennifer Lopez nel suo It’s My Party Tour. Inoltre ha lavorato con Pitbull, Ricky Martin, Nick Jonas, Selena Gomez, Ariana Grande, Justin Timberlake e molti altri ancora.

Durante la sua ultima partecipazione come giudice durante la fase pomeridiana si è distinto per i suoi commenti molto professionali e non scontati. Ora sicuramente Giuseppe Giofrè come giudice del serale di Amici porterà un tocco internazionale al programma.

Vita privata: chi è il fidanzato

Giuseppe Giofrè è dichiaratamente gay. In passato ha vissuto a Los Angeles una relazione con il ballerino Adam Vesperman (famoso per aver interpretato Billy Elliot nell’omonimo musica. Attualmente sarebbe legato al ballerino Adam Vessy. Nel 2019 hanno pubblicato una foto insieme festeggiando un anno d’amore. Molto popolare sui social, su Instagram è seguito da oltre 500mila persone. Sui social il ballerino mostra ogni giorno la sua quotidianità tra momenti in sala prove, nel backstage degli spettacoli a cui prende parte o più semplicemente foto e video tratti dai suoi momenti di svago in cui molto spesso è possibile ammirarlo a petto nudo, con addominali e bicipiti in bella vista.