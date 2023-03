Ambra Angiolini e Andrea Bosca si mostrano insieme sui social: cena con la famiglia di lei

Ormai è ufficiale: per la prima volta, Ambra Angiolini e Andrea Bosca si mostrano insieme sui social. Una foto comparsa tra le storie Instagram di Ambra, mostra i due attori a cena con la famiglia di lei. Seduti a tavolo con la nuova coppia, c’erano i genitori Doriana e Alfredo e i figli Yolanda (19 anni) e Leonardo (16 anni), nati dall’unione con Francesco Renga.

L’occasione era lo spettacolo “Il Nodo” andato in scena al teatro Carcamo di Milano, dove Andrea è volato per applaudire la sua nuova fiamma. I due si sono conosciuti durante le riprese della fiction “Protezione Civile” tenute l’anno scorso a Stromboli, al centro delle polemiche e di un’inchiesta per un incendio che ha distrutto parte dell’isola. Nelle scorse settimane, erano già stati paparazzati mentre si baciavano alla stazione Termini di Roma.

Per Ambra si tratta della prima storia dopo la fine burrascosa della relazione con Massimiliano Allegri, terminata con lo scambio reciproco di accuse per l’appartamento in cui l’attrice viveva nella città meneghina.