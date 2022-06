Nuove notizie sul seguitissimo processo Depp-Heard. Amber Heard ha annunciato il ricorso in appello contro la sentenza che l’ha condannata per diffamazione dell’ex marito Johnny Depp. È quanto si apprende dal New York Times, dove Alafair Hall, un portavoce dell’attrice, ha annunciato la decisione di Heard.

Amber Heard non accetta la decisione del tribunale di Fairfax, in Virginia, che l’ha condannata a un risarcimento di 15 milioni di dollari. “La delusione che provo oggi va oltre le parole. Ho il cuore spezzato dal fatto che la montagna di prove che ho portato non sia stata sufficiente a resistere al potere e all’influenza sproporzionati del mio ex marito”, ha detto l’attrice dopo il verdetto a suo sfavore.

“Sono ancora più delusa dal significato di questo verdetto per le altre donne. È una battuta d’arresto. Porta indietro l’orologio a un tempo in cui una donna che parla, e lo fa apertamente, può essere pubblicamente umiliata. È un passo indietro rispetto al fatto che la violenza contro le donne debba essere presa sul serio – ha aggiunto Heard -. Credo che gli avvocati di Johnny siano riusciti a convincere la giuria a trascurare la questione chiave della libertà di parola e a ignorare le prove che erano così evidenti che abbiamo vinto nel Regno Unito. Sono triste di aver perso questa causa. Ma sono ancora più triste di aver perso un diritto che pensavo di avere come americana: parlare liberamente e apertamente”, ha concluso.