Alex Nuccetelli su Ilary Blasi e Francesco Totti: “Non solo Cristiano Iovino, usciranno altri nomi”

Alex Nuccetelli su Ilary Blasi e Francesco Totti: “Non solo Cristiano Iovino”

Secondo Alex Nuccetelli, pr e amico di Francesco Totti, quello di Cristiano Iovino, presunto amante di Ilary Blasi, non è l’unico nome che uscirà nelle prossime settimanae.

Intervistato su Radio Cusano Campus, Nuccetelli ha infatti dichiarato: “Non esiste soltanto Cristiano Iovino in questa faccenda, né per Francesco né per Ilary. Usciranno altri. In questo momento, secondo me, Francesco ha scelto anche una politica del silenzio. Lui è veramente esausto, non vuole sentire più niente, vuole vivere la sua vita. Lui mi ha detto che lei era una figura che avrebbe voluto avere sempre accanto a sé. Ogni anno, ogni settimana, ogni mese che passava insieme ai suoi figli per lui era costruttivo, quindi giustamente teneva duro”.

Il pr, poi, ha rivelato di essere “amico di Cristiano (Iovino ndr.) anche se non ho la stessa amicizia che ho con Francesco. L’ho anche preparato fisicamente, in passato ha frequentato la mia palestra e le mie serate. È un bravo ragazzo, non ha bisogno di apparire. Non è alla ricerca di gossip o tv. Peraltro, come ho detto in precedenza, non esiste soltanto Cristiano Iovino in questa faccenda, né per Francesco né per Ilary. Usciranno altri”.