Luigi Di Maio dimentica Virginia Saba con Alessia D’Alessandro: chi è la nuova fidanzata dell’ex ministro

Chi è Alessia D’Alessandro, la nuova fidanzata di Luigi Di Maio

Dopo la rottura con Virginia Saba, l’ex ministro degli Esteri nonché capo politico del M5S avrebbe una nuova fidanzata: si tratterebbe di Alessia D’Alessandro, modella e candidata alle elezioni politiche del 2018 per i 5 Stelle nel collegio di Agropoli-Castellabate, in provincia di Salerno.

I due sono stati avvistati insieme a Venezia nel fine settimana: tanto è bastato per alimentare il gossip sull’ex ministro, che non è riuscito a entrare in Parlamento alle recenti elezioni politiche, e la sua nuova presunta compagna.

Chi è Alessia D’Alessandro

Definita nel 2018 “la più bella delle liste”, Alessia D’Alessandro sfiorò per un soffio l’ingresso in Parlamento ottenendo comunque 42mila voti.

Nata ad Agropoli, ma residente a Berlino, in Germania l’ex modella ha lavorato come assistente al marketing della Wirtschaftsrat, un’organizzazione imprenditoriale vicina alla Cdu, il partito dell’ex cancelliera tedesca Angela Merkel.

Nel 2018, nel corso di una trasmissione televisiva, fu proprio Luigi Di Maio a presentare Alessia D’Alessandro come “una economista che lavora con la Cdu in Germania”.

Affermazioni che poi furono contestate dalla Cdu che successivamente affermò che la candidata M5S “non è operativa in nessun ambito rilevante dal punto di vista politico” e “non cura contatti politici”.

Fu la stessa Alessia D’Alessandro a chiarire di aver “lavorato per la direzione del Consiglio Economico della Cdu, un think tank dove l’industria tedesca ha modo di discutere con i politici di tematiche nazionali e internazionali” aggiungendo che la presentazione fatta da Di Maio non era stata “proprio puntuale”.

Dichiarazioni che comunque non hanno scalfito il rapporto e la stima tra i due, così come dimostra un post Facebook scritto nel 2018 in cui la giovane sottolineava di ammirare “la tenacia, la grinta, ed il forte senso di responsabilità che Luigi Di Maio sta dimostrando al resto del mondo”.