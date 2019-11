Alessandro Greco: con mia moglie abbiamo scelto la castità

Alessandro Greco ha raccontato al programma tv Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, della relazione con sua moglie, la modella Beatrice Bocci, e del perché i due hanno scelto la castità.

“Siamo stati casti per tre anni, nonostante fossimo già sposati. Abbiamo preso questa decisione nel momento in cui siamo andati a Medjugorje e messo Gesù al centro del nostro progetto”, ha detto Greco.

L’ex presentatore di Furore parla a cuore aperto della scelta presa insieme a sua moglie, e spiega: “Con la castità si arriva a conoscere una parte intimissima di noi stessi. Si tratta di una preparazione alla piena vita sessuale”.

In realtà il conduttore ha svelato questo dettaglio sulla sua vita privata in seguito alla pubblicazione del libro scritto proprio insieme alla moglie, dal titolo: “Ho scelto Gesù, un’infinita storia d’amore“.

Alessandro Greco e Beatrice Bocci stanno insieme dal 2008 e hanno avuto un figlio lo stesso anno, mentre lui aveva già un bambino adottato prima d’iniziare la storia con la modella.

I due si sono conosciuti in Rai ai tempi in cui lui conduceva Furore. La carriera del presentatore è poi proseguita in Mediaset, dove ha partecipato come concorrente al programma “La talpa”.

Alessandro Greco ha anche condotto l’ultima edizione di Miss Italia.

Miss Italia, Alessandro Greco è il conduttore dell’ottantesima edizione