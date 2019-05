Visioni partenopee, la mostra firmata Birra Napoli mostra con sguardo inedito i quartieri del golfo

BIRRA NAPOLI – La Galleria Commerciale di piazza Garibaldi a Napoli si anima con una mostra fotografica che riprende scorci del napoletano. “Visioni partenopee – Birra Napoli” è il nome della mostra a ingresso gratuito che animerà la città di Napoli fino al 9 giugno 2019.

La mostra è un viaggio attraverso la città partenopea, da Palazzo Donn’Anna al grattacielo del Centro direzionale, dalle piazze del centro antico alle vele decentrate a Scampia fino al museo di Capodimonte. E ancora Posillipo accanto a Poggioreale, San Lorenzo e la periferia, Fuorigrotta e Miano.

Sono tante le inquadrature che affollano la mostra delle Visioni Partenopee, un’iniziativa culturale promossa da Birra Napoli, un marchio nato nel 1919 e prodotto con malto d’orzo e grano duro 100% campano.

Collocata nella Galleria commerciale di piazza Garibaldi, la mostra si pone come obiettivo quello di catturare l’attenzione del passante: curiosi, forse in gran parte viaggiatori che transitano nel cuore della stazione, possono ammirare la città coccolata dall’obiettivo della fotocamera e con una bottiglia di birra in primo piano.

Birra Napoli | Il contest

Da dove nasce l’idea? Da un contest promosso da Birra Napoli, lanciato nelle precedenti settimane il cui risultato è stato poi presentato il 10 maggio 2019 nel vernissage tenuto al Maschio Angioino. La migliore fotografia è stata realizzata da Raffaella De Luise, la quale ha dichiarato: “I contest sono sempre uno stimolo per avere uno sguardo diverso sulla città, sulla bellezza e le cose che accadono”.

Trenta ritratti che immobilizzano Napoli, che ritraggono e omaggiano i suoi quartieri pittoreschi: ogni scatto può essere inteso come un pensiero, un mosaico che unisce bellezza e fragilità di una città ricca di spunti.

Birra Napoli | La parola agli organizzatori

“Con Visioni Partenopee abbiamo voluto rendere omaggio alla cultura, ai simboli e alle tradizioni della città del Vesuvio. E chi poteva raccontare al meglio l’orgoglio e l’appartenenza a questa terra se non i napoletani stessi?”, ha dichiarato Francesca Brandelli, direttore marketing di Birra Peroni.

Che poi ha aggiunto: “Visioni Partenopee è un’esposizione emozionale che permette ai napoletani di riscoprire alcuni degli scorci più belli e significativi della propria città, che non solo stupiscono i turisti di tutto il mondo, ma riempiono di orgoglio i cittadini stessi”.

Anche Livio Cori, attore di Gomorra – La serie, ha dato il suo contributo a Birra Napoli: “Ho deciso di collaborare con Birra Napoli perché porta orgogliosamente il nome di una delle mie passioni più grandi: la mia città. E mette in luce ogni quartiere attraverso gli occhi di tanti giovani e talentuoso fotografi”.

Visioni Partenopee vi aspetta a Napoli fino al 9 giugno 2019.

Arriva la birra spalmabile: il luppolo diventa antipasto