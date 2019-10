Violenta la damigella amica della moglie a due giorni dal matrimonio

Un uomo 28enne di Stroudsburg, in Pennsylvania, è stato accusato di aver violentato una delle damigelle d’onore della sua futura sposa a soli due giorni dal matrimonio.

Ma nonostante questo, la coppa si è sposata comunque.

La “vittima”, amica della futura sposa, è una 29enne dell’Oregon, di cui l’uomo avrebbe abusato il 30 agosto scorso proprio durante il party prematrimoniale celebrato allo Shawnee Inn a Smithfield Township, un resort di lusso dove si erano riuniti amici e parenti della coppia. La donna sarebbe stata incosciente per l’eccessivo consumo di alcol quando il futuro sposo ha abusato di lei.

La ragazza, che ha sporto denuncia, ha raccontato alla polizia che l’aggressore l’ha condotta nello spogliatoio dell’hotel e l’ha violentata mentre era incosciente: era talmente ubriaca che sarebbe persino svenuta.

Quando ha riacquistato i sensi, si è ritrovata insieme al futuro sposo, che l’accarezzava mentre lei era completamente nuda.

Una scena che a cui anche la sposa avrebbe assistito, irrompendo nello spogliatoio per mettere fine allo scempio.

Gli inquirenti hanno confermato la versione raccontata dalla damigella grazie alle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno immortalato L’uomo mentre trascinava la 29enne nello spogliatoio.

L’uomo ha ammesso di aver compiuto l’aggressione in una telefonata intercettata dagli inquirenti, in cui confessava di essere dispiaciuto per l’accaduto.

Ma due giorni dopo il misfatto, il primo settembre, le nozze si sono celebrate comunque, anche se non è chiaro se la damigella abbia partecipato.

Un conoscente degli sposi ha raccontato a un quotidiano locale: “Sembravano felici e innamorati, non ho mai sentito parlare di litigi o problemi tra di loro”.

