“Be a lady”: il video che smonta gli stereotipi sulle donne

“Be a Lady, they said”, “Sii una donna, dicono”: è il video che denuncia gli stereotipi sulle donne diventato virale negli ultimi giorni sui social.

“La tua gonna è troppo corta. La tua gonna è troppo lunga. I tuoi pantaloni troppo aderenti. Non mostrate la pelle. Non mostrare il seno. Non mettere in mostra la tua biancheria intima, e nemmeno le spalle. Copriti. E lascia qualcosa all’immaginazione!”, sono solo alcune delle frasi che Cinthia Nixon, la storica attrice di Sex and the City che nella serie veste i panni di Miranda, recita nel filmato, prodotto e pubblicato dal nuovo magazine femminista Girls, girls, girls.

Nel filmato, che in tre giorni ha guadagnato oltre 2milioni di visualizzazioni su Vimeo, Nixon recita una serie di frasi, a volte in contraddizione tra loro, che riflettono la pressione subita dalle donne ogni giorno rispetto ai comportamenti da adottare o agli standard a cui aderire per essere accettabili.

Ad accompagnare la voce narrante dell’attrice statunitense, una carrellata di immagini tratte da film, pubblicità o video che smontano ognuno di questi stereotipi. E tra le varie scene spunta anche quella in cui Papa Francesco strattona una fedele cinese a San Pietro.

