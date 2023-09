Video shock, afroamericana incinta uccisa dalla polizia in Ohio

Nuovo episodio di violenza in Usa da parte delle forze dell’ordine. Una donna afroamericana incinta di 21 anni, Ta’Kiya Young, di Columbus in Ohio, è stata uccisa dagli agenti il 24 agosto fuori da un negozio di alimentari a Blendon Township. Insieme a lei è morta anche la bimba che portava in grembo. Le autorità locali hanno diffuso il video ripreso dalla bodycam degli agenti, che mostra gli ultimi istanti di vita della 21enne.

Nel filmato si vede prima un poliziotto che si avvicina alla macchina dove si trovava la giovane chiedendole di scendere: la giovane però accelera verso un agente, che prime le urla di fermarsi e poi spara. La donna è stata uccisa da un singolo proiettile.

#Ohio, la polizia diffonde un video, ripreso dalle bodycam, che mostra un suo agente sparare il 24 agosto a una 21enne afromericana incinta, uccidendola fuori da un negozio di alimentari a Blendon Township. Sembra che la donna avesse rubato delle bottiglie di alcolici dal negozio… pic.twitter.com/3dDChJTKZ9 — Ultimora.net – BREAKING NEWS (@ultimoranet) September 1, 2023

“Era incinta e madre di altri due bimbi, disarmata, questo va oltre l’ingiustificabile”, ha detto l’avvocato della famiglia, Sean Walton. “Il video non ha fatto altro che confermare i loro timori che Ta’Kiya fosse stata assassinata ingiustificatamente – ha continuato – è stato straziante per loro vedere la sua vita portata via in circostanze così ridicole”.

Sembra che la 21enne avesse rubato delle bottiglie di alcolici dal negozio (circostanza negata dal legale), e quando gli agenti le hanno chiesto ripetutamente di scendere dall’auto lei ha ingranato la marcia e ha accelerato. Dopo che è esploso il colpo, gli agenti hanno rotto il finestrino, tirato fuori la donna e iniziato l’assistenza con un medico del pronto soccorso che si trovava sul luogo dell’incidente, ma né la madre né la figlia sono sopravvissute.