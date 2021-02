Udienza su Zoom, l’avvocato non riesce a togliere il filtro gattino

“Sono io, vostro onore”, così un procuratore del Texas, Rod Ponton, durante l’udienza su Zoom, in cui per sbaglio ha inserito il filtro “gattino” sul volto. Il risultato è un video esilarante diventato rapidamente virale sui social statunitensi, in cui l’avvocato parla con il volto di un gatto. Quella che doveva essere una banale udienza civile si è trasformata così in un teatrino comico. Per circa 30 secondi il procuratore protagonista dell’incidente virtuale ha cercato di rimuovere il filtro gattino, ma senza riuscirsi. “La mi assistente ci sta provando. Ma sono pronto ad andare avanti lo stesso. Sono io, sono qui dal vivo, non sono un gatto”, ha detto Ponton al giudice che presiedeva l’udienza su Zoom.

Leggi anche: 1. Covid, ora anche i matrimoni possono celebrarsi online (su Zoom) 2. Pompiere salva gattino intrappolato ma poi scoppia a piangere per la commozione | VIDEO

Potrebbero interessarti "Gocce di timo efficaci al 100%": Maduro consiglia un rimedio omeopatico al posto del vaccino anti Covid Usa, iniziato il processo d'impeachment contro Donald Trump "Il Covid ha origine animale": il verdetto della missione Oms a Wuhan