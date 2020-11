Covid, ora anche i matrimoni possono celebrarsi online (su Zoom)

Covid, anche i matrimoni possono celebrarsi su Zoom

Causa pandemia, quest’anno sono saltati tantissimi matrimoni: c’è chi ha dovuto rinunciare a un grande evento in pompa magna con amici e parenti, chi ha optato per un ricevimento più piccolo e chi, invece, non ha tenuto conto delle restrizioni anti-Covid. Ma, così come per il sesso, pare che anche il matrimonio possa celebrarsi via Zoom. Nozze digitali per un’epoca alquanto particolare: a sperimentare il matrimonio via Internet è stata una coppia, Scott Marmon e Agustina Montefiori. I neosposi hanno ufficializzato l’unione, perfettamente legale, a distanza, tramite un pc.

Scott e Agustina si sono conosciuti a Denver, ma entrambi vivono in altre città: lei è di Buenos Aires, mentre lui è di New York. Trascorso del tempo insieme a Denver, i due sono rientrati ognuno nella propria città e hanno trascorso dieci mesi senza vedersi. Da qui è nata l’idea di un matrimonio a distanza (esattamente 6mila chilometri a separarli). Alle nozze online presenti anche amici e parenti. Essendo il matrimonio legale a tutti gli effetti, Scott adesso richiederà un ricongiungimento familiare in modo da poter raggiungere la sua dolce sposa a Buenos Aires.

Leggi anche:

1. Usa, il collaboratore del New Yorker Jeffrey Toobin si masturba in diretta Zoom, il settimanale lo sospende / 2. Brasile, coppia sorpresa a fare sesso su Zoom durante la riunione del consiglio comunale | VIDEO

Potrebbero interessarti Ora su WhatsApp si possono inviare messaggi che scompaiono Con “My Beauty Whisper” la consulenza cosmetica è sempre a portata di device (e gratis) Lascia il panino del McDonald’s in una scatola per 24 anni: l’esperimento di un’insegnante