Colorado, sparatoria in un supermercato | IL VIDEO

Un uomo ha aperto il fuoco in un supermercato di Boulder, una città del Colorado non lontana da Denver, nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 marzo. Almeno dieci persone, tra cui un poliziotto, hanno perso la vita nella strage. Nel video condiviso su Twitter da un emittente locale, una persona riprende il supermercato da fuori mentre il killer è ancora dentro e si sentono i rumori dei colpi di pistola.

Il responsabile della strage sarebbe stato fermato dalla polizia e si trova adesso in custodia cautelare. Il poliziotto ucciso aveva 51 anni ed era in servizio dal 2010: lascia una moglie e due figli. Quella di ieri è la seconda sparatoria in una settimana negli Stati Uniti dopo la strage nel centro benessere di Atlanta, in Georgia, in cui otto persone, tra cui sei donne di origine asiatica, sono morte.

Leggi anche: Usa, sparatoria in un supermercato in Colorado: 10 morti, tra cui un poliziotto

Potrebbero interessarti Attentato in Niger, 137 vittime civili: il più sanguinoso attacco degli ultimi anni L’Ue sanziona la Cina per la prima volta da Piazza Tienanmen. Pechino mette in lista nera 10 eurodeputati Sei anni di guerra in Yemen: solo negli ultimi tre sono morti oltre 2300 bambini