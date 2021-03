Usa, sparatoria in un supermercato in Colorado: 10 morti

Almeno 10 persone hanno perso la vita in una sparatoria in un supermercato di Boulder, in Colorado, dove un uomo ha aperto il fuoco intorno alle 14 (ore locali) di lunedì 22 marzo. Tra le vittime anche un agente della polizia, Eric Talley, di 51 anni, il primo ad arrivare sulla scena del crimine: era in servizio dal 2020.

“Il mio cuore è con le vittime, sono grata agli agenti”, ha detto il capo della polizia Maris Herold, dando il bilancio preciso dei morti. Una persona è stata presa in custodia per la sparatoria. Secondo un testimone il killer è entrato ed ha iniziato a sparare “alla cieca” verso i clienti nel supermercato, il King Soopers.

Si tratta della seconda sparatoria in una settimana negli Stati Uniti: il 17 marzo scorso un uomo ha aperto il fuoco in un centro massaggi di Atlanta, in Georgia, uccidendo otto persone, tra cui sei donne di origine asiatica.

Le notizie di Esteri di TPI

