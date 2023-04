Un bambino di 10 anni è morto in un parco giochi in California, dove stava giocando a basket con un altro coetaneo. Anthony Duran, è deceduto la notte scorsa, in seguito ad un litigio con un altro bambino, che dopo l’alterco è fuggito via. La lite è avvenuta al Rockin’ Jump Trampoline Park nella cittadina californiana di Merced, dove è situato anche l’ospedale dove Anthony è stato trasportato, «ma sfortunatamente non è sopravvissuto» nonostante le cure.

Secondo quanto riporta la KFSN, Anthony stava giocando a basket con altri bambini proprio sui tappeti elastici, quando è scoppiata una rissa fra lui e un altro bambino. A un certo punto, Duran si è accasciato a terra e gli altri bambini sono scappati. In attesa dell’ambulanza, al piccolo è stata effettuata la RCP, respirazione cardiopolmonare, quindi è stato trasportato d’urgenza all’ospedale locale, dove è spirato lo scorso 17 aprile a causa delle ferite riportate.

L’ufficio del medico legale della contea di Merced sta attualmente eseguendo l’autopsia per determinare le cause del decesso. La polizia ha confermato la presenza di un video delle telecamere di sorveglianza che potrebbe rivelarsi estremamente utile per lo svolgimento delle indagini. I poliziotti hanno inoltre dichiarato di aver raccolto le testimonianze di circa 35 persone, inclusi i genitori, i bambini e il personale del parco. Il bambino con cui Anthony si sarebbe picchiato è stato identificato e gli inquirenti ne ha contattato i genitori. Quando avrà maggiori informazioni, l’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Merced valuterà se presentare eventuali accuse verso le persone coinvolte.