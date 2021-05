La campagna di vaccinazione avanza negli Stati Uniti, ma dopo una prima fase in cui sono state somministrate 267 milioni di dosi a 119 milioni di persone, pari al 37 per cento della popolazione, l’amministrazione Biden deve fare i conti con lo scetticismo dei No Vax.

Secondo un recente sondaggio di Npr, infatti, circa il 24 per cento della popolazione non intende ricevere il siero, mentre il 5 per cento è ancora indeciso sull’inoculazione. Così gli Stati americani sono corsi ai ripari, e ognuno ha pensato a un metodo innovativo per incentivare gli scettici. L’ultima idea arriva dall’Ohio, dove il governatore repubblicano Mike DeWine ha lanciato una lotteria settimanale che mette in palio un premio di 5 milioni di dollari per chi si vaccina.

Basta aver ricevuto la prima dose, avere più di 18 anni e risiedere nello Stato. “So che qualcuno potrebbe darmi del pazzo e definire questa lotteria uno spreco di denaro. Ma il vero spreco a questo punto della pandemia, quando il vaccino è finalmente accessibile a tutti, è una morte causata dal Covid-19″, ha dichiarato il governatore. La lotteria durerà cinque settimane e il nome del vincitore verrà estratto ogni mercoledì: il primo sarà annunciato il 26 maggio. I soldi verranno prelevati dai fondi federali già esistenti, istituiti per far fronte alla pandemia.

Ma ci sarà una lotteria anche per i minori di 17 anni vaccinati: in questo caso il compenso consisterà in una borsa di studio di quattro anni presso una delle università statali dell’Ohio, un premio non da poco considerati i costi delle rette universitarie negli Stati Uniti. Ma l’Ohio non è l’unico stato ad aver pensato ad iniziative fantasiose per invogliare i No Vax a ricevere il siero anti-Covid: nel West Virginia i giovani residenti che si vaccinano ottengono un premio di 100 dollari. Nel New Jersey, invece, si può avere un buono per una birra gratis, come avvenuto in Israele all’inizio della campagna.

