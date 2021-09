Dusty e Tristan Graham, marito e moglie, entrambi convinti No vax, sono morti a distanza di sole tre settimane l’uno dall’altro. Ad ucciderli è stato il Covid. È accaduto in Alabama, negli Stati Uniti. La coppia, molto popolare su YouTube, aveva affermato in un video che il vaccino è “un attacco ai diritti umani”. Una posizione apertamente No vax, dunque, di cui i due certo non facevano mistero.

Come riporta il Mirror, Tristan è deceduta circa un mese fa. Tre settimane dopo, è venuto a mancare Dusty. “Sfortunatamente sono entrambi morti”, ha scritto la figlia della coppia, Windsor Graham, su GoFundme, dove il padre aveva lanciato una raccolta fondi per chiedere aiuto, viste le ingenti spese mediche. Marito e moglie avevano espresso apertamente la propria posizione anti-vaccino, sostenendo di non avere nessuna intenzione di sottoporsi al siero contro il Covid. “Grazie per tutte le belle parole e per averci aiutato in questo momento difficile – ha scritto la figlia della coppia sulla piattaforma di crowdfunding nell’annunciare la morte di entrambi i genitori -. Useremo il denaro per pagare i funerali”.

