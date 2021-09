“Il Covid non esiste”: maestra trevigiana no vax e no mask ricoverata in terapia intensiva

“Il Covid non esiste” e invitava i suoi alunni a togliere la mascherina: all’inizio del 2021 fece scalpore la storia di Sabrina Pattarello, insegnante trevigiana di 45 anni dichiaratamente no vax e no mask. La donna è ora ricoverata in terapia intensiva all’ospedale dell’Angelo di Mestre, intubata a causa di una forma particolarmente aggressiva di Covid-19, il virus che secondo lei era una pura macchinazione.

Pattarello aveva insegnato alle Giovanni XXIII di Treviso ma era stata poi licenziata poiché in possesso del solo diploma da ragioniere al posto di quello “magistrale” necessario per la docenza alle primarie.

La maestra era nota anche per aver partecipato a varie manifestazioni organizzate dai negazionisti nel settembre del 2020: durante uno di questi eventi, a Prato della Valle a Padova, era arrivata ad insultare e accusare i giornalisti di divulgare dati falsi sulla pandemia. Pattarello, non vaccinata, ha contratto il Covid poco tempo fa e le sue condizioni sono peggiorate velocemente tanto che è stata presto portata in terapia intensiva.