Usa, maratoneta palpa giornalista in diretta tv: radiato a vita | VIDEO

Stava facendo un collegamento in diretta tv per raccontare la Savannah Run Bridge, una corsa (da 5 o 10 chilometri) che si tiene nella contea di Chatham, nello Stato della Georgia, quando all’improvviso un maratoneta le palpa il sedere: è quello che è successo sabato 7 dicembre 2019 alla giornalista Alex Bozarjian.

Per fortuna, però, le autorità locali si sono subito messe in moto e, confrontando il video con le iscrizioni alla corsa, hanno identificato il maratoneta in questione. L’uomo è stato radiato a vita dalle corse podistiche.

La reporter, 23 anni, stava raccontando allo studio e ai telespettatori da casa il passaggio degli atleti della corsa, che avveniva proprio alle sue spalle. Nel video, pubblicato su Youtube dalla stessa emittente per cui lavora la giornalista, WSAV-TV, all’inizio si vede che alcuni corridori di passaggio fanno smorfie verso la telecamera. Poi, in un secondo momento, si vede il maratoneta in questione avvicinarsi alla giornalista, per poi toccarle il fondoschiena.

Alex Bozarjian rimane di stucco, senza parole. Si blocca, guarda sconvolta il maratoneta che nel frattempo si allontana continuando la sua corsa. Poi prova ad andare avanti con il collegamento. Nel frattempo iniziava a montare la polemica, sia in studio che sui social: sono stati tanti i messaggi di solidarietà nei confronti della giovane giornalista.

