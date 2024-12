L’ex presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, è morto all’età di 100 anni

L’ex presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, è morto ieri, domenica 29 dicembre 2024, all’età di 100 anni. La notizia è stata confermata nella notte dal Carter Center, secondo cui il 39esimo presidente statunitense è deceduto a Plains, in Georgia, circondato dall’affetto dei suoi cari.

L’esponente democratico, che ha servito alla Casa bianca per un solo mandato dal 1977 al 1981 dopo aver perso le elezioni contro Ronald Reagan, era malato da tempo e, dopo una serie di brevi ricoveri in ospedale, era seguito in casa dal febbraio 2023, dove era sottoposto a una serie di cure palliative.

“L’America e il mondo hanno perso uno straordinario leader, statista e umanitario”, ha dichiarato l’attuale presidente uscente degli Stati Uniti, Joe Biden, che ha definito Carter un uomo di “grande carattere e coraggio, speranza e ottimismo”. “Con la sua compassione e chiarezza morale, ha lavorato per sradicare le malattie, forgiare la pace, promuovere i diritti civili e umani, promuovere elezioni libere ed eque, ospitare i senzatetto e difendere sempre gli ultimi tra noi. Ha salvato, sollevato e cambiato la vita delle persone in tutto il mondo”, ha aggiunto Biden, che ha proclamato una giornata di lutto nazionale per il 9 gennaio prossimo e ha invitato “le persone di tutto il mondo che condividono il nostro dolore a unirsi a noi in questa solenne osservanza”.

Da parte sua invece il presidente eletto Donald Trump ha esortato tutti a unirsi in preghiera alla famiglia Carter. “Quelli di noi che sono stati fortunati a servire come presidenti capiscono che questo è un club molto esclusivo e solo noi possiamo comprendere l’enorme responsabilità di guidare la più grande nazione della storia”, ha scritto Trump sul suo profilo social Truth. “Le sfide che Jimmy ha dovuto affrontare come presidente sono arrivate in un momento cruciale per il nostro Paese e lui ha fatto tutto ciò che era in suo potere per migliorare la vita di tutti gli americani. Per questo, tutti noi abbiamo un debito di gratitudine verso di lui”.

Dato più volte erroneamente per deceduto, nel marzo del 2019 Carter era diventato l’ex presidente più anziano ancora in vita, superando il record detenuto dal defunto George H. W. Bush. L’amata moglie Rosalynn invece, con cui è stato sposato per 77 anni, era scomparsa nel novembre 2023. “Finché Rosalynn è stata al mondo, ho sempre saputo che qualcuno mi amava e mi sosteneva”, disse allora l’ex presidente.