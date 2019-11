Nucleare, gli Stati Uniti varano nuove sanzioni contro l’Iran

Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni sull’Iran, colpendo il settore edilizio e il commercio di alcuni materiali utilizzati nell’ambito del programma nucleare di Teheran. Lo rende noto il segretario di Stato americano Mike Pompeo.

Lo scopo di queste nuove sanzioni è quello di fermare lo sviluppo del programma nucleare iraniano. Contestualmente a queste sanzioni, gli Usa hanno però rinnovato le deroghe di non proliferazione a società russe, europee e cinesi, per permettere loro di poter continuare ad operare in Iran.

Questo il comunicato del dipartimento di stato americano: “Il segretario ha preso due decisioni con implicazioni sanzionatorie ai sensi della Sezione 1245 dell’Iran Freedom and Counter-Proliferation Act del 2012: la prima identifica il settore edile iraniano come controllato dalle Guardie della Rivoluzione Islamica e la seconda identifica 4 materiali strategici usati in connessione con i programmi iraniani di missili nucleari, militari e balistici”.

Quanto alle deroghe, invece, si tratta di una decisione di segno opposto rispetto alle sanzioni. Le società europeee, cinesi e russe coinvolte nella decisione, infatti, potranno continuare a portare avanti il loro lavoro negli impianti di Arak e Fordow, che si trovano sotto il controllo dell’Organizzazione per l’energia atomica iraniana (Aeoi).

Gli Usa, insomma, da una parte fanno sentire nuovamente la loro voce all’Iran, dall’altra però si mostrano disposti a una trattativa diplomatica. Si attendono nelle prossime ore le reazioni dell’Iran.

Qui tutte le ultime notizie di esteri

Potrebbero interessarti La Corea del Nord ha testato un lanciatore di razzi multiplo Filippine, camion precipita in un burrone: almeno 19 morti Esercito Israele: “Intercettato un razzo lanciato da Gaza”