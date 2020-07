Inviava foto spinte al suo alunno: condannata per molestie sessuali

Un’insegnante di scuola media è stata condannata a due anni di carcere e dieci di libertà vigilata, con l’obbligo di registrarsi come molestatrice sessuale dopo aver scontato la pena, per aver inviato foto di lei in topless a un ex studente minorenne. A darne notizia è la Cnn. La donna, Ramsey Bearse, ha un passato da ex reginetta di bellezza nello stato del Kentucky, e insegnava in una scuola secondaria di Cross Lane, in West Virginia. Ora dovrà scontare la massima pena prevista dal codice penale americano perché, come recita la sentenza del Tribunale, ha violato la fiducia che tutti riponevano in lei in qualità d’insegnante.

Sono stati i genitori della vittima a segnalare l’abuso della docente sul 15enne, dopo aver scoperto le foto hot sul telefono del figlio. Secondo le ricostruzioni, sarebbe stata Bearse a iniziare lo scambio virtuale. L’ex miss Kentucky ha inizialmente dichiarato di aver inviato le immagini, destinate al marito, “per sbaglio”, e di aver continuato per paura che l’allievo potesse rivelare tutto. Ma in un secondo momento ha ammesso di averlo fatto volontariamente. In casa di Bearse trovate anche immagini di minori impegnati in atti sessuali sessuali.

Leggi anche: 1. Napoli, studentessa dell’Accademia di Belle Arti denuncia: “Un docente mi chiedeva foto hard e sesso, altrimenti mi avrebbe bocciata” 2. Crotone, professore molesta una ragazzina al mare: la Cassazione conferma la condanna

QUI tutte le notizie di cronaca di TPI

Potrebbero interessarti Intervista un politico in videocall: alle spalle del presentatore spunta una donna nuda | VIDEO Greta Thunberg riceve un premio da 1 milione di dollari: lo donerà alle popolazioni più colpite dal climate change Un labrador ha percorso 90 chilometri per tornare nella sua vecchia casa