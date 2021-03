Stanco di rispondere sempre alle stesse domande, il funzionario Lee Wong ha deciso di compiere un gesto plateale e affermare così dil fronte a tutti definitivamente di essere americano. Lee Wong, infatti, è arrivato negli Stati Uniti oltre 50 anni fa, da allora deve rispondere sempre allo stesso quesito: “Sei americano?”. Ora che ha 69 anni ed è un funzionario nello stato dell’Ohio, stufo delle persone che mettono in dubbio il suo patriottismo perché di origine asiatica, scopre il petto durante una riunione.

Mostra le cicatrici delle ferite subite mentre era nell’esercito degli Stati Uniti: “Le persone mi chiedono del patriottismo, mi dicono che non sembro americano. Non vanno oltre questo viso. Voglio mostravi qualcosa: non voglio vivere con la paura, intimidazioni, insulti. Questo è abbastanza patriota?”.

“People question my patriotism, that I don’t look American enough, They can’t get over this face.”

Retired US Army veteran Lee Wong shows the scars sustained during his service, asking, “Is this patriot enough?” #StopAsianHate pic.twitter.com/t2dUIm2mDq

— Todd Owyoung (@toddowyoung) March 27, 2021