“Una presa in giro le donne nell’esercito Usa”: reporter di Fox News attacca il Pentagono (che risponde)

Usa, conduttore di Fox News attacca il Pentagono: “Abbiamo esercito di femminucce”

“Donne in gravidanza andranno a combattere le nostre guerre, è una presa in giro dell’esercito americano”: lo ha dichiarato in diretta il conduttore di Fox News, Tucker Carlson, commentando le parole del presidente Usa Joe Biden, che di recente ha chiesto di aumentare la presenza delle donne nelle forze armate.

“Mentre l’esercito cinese diventa più virile… il nostro ha bisogno di diventare, dice Joe Biden, più femminile” ha aggiunto il conduttore conservatore, noto per le sue simpatie di destra.

Biden aveva invitato a riflettere sulla differenza di genere, anche attraverso cose pratiche come ad esempio il disegno di “giubbotti antiproiettile e divise con una vestibilità adatta anche alle donne, comprese tute da volo per pilote incinta, e aggiornando le regole sulle pettinature”.

Le dichiarazioni del conduttore di Fox News non sono piaciute al Pentagono che ha risposto a Carlson attraverso i social. Sugli account delle forze armate, infatti, sono apparse immagini di alcune donne mentre ricoprono diversi compiti: dalle somministrazioni dei vaccini alle esercitazioni militari fino alle missioni all’estero.

Il portavoce del Pentagono John Kirby, invece, ha aperto la conferenza stampa di giovedì 11 marzo dichiarando di voler “rispondere brevemente ai recenti commenti fatti dal conduttore di un talk show popolare della tv via cavo”.

“La diversità del nostro esercito è uno dei nostri principali punti di forza” ha affermato sottolineando che “abbiamo ancora molto lavoro da fare per rendere le nostre forze armate più inclusive. Quello che di sicuro non faremo però è prendere lezioni sulla gestione del personale da un conduttore di talk o dall’esercito cinese”.

