Negli Usa la Camera ha dato il via libera definitivo al piano di aiuti Covid da 1.900 miliardi di dollari voluto da Joe Biden: un pacchetto di stimoli economici che punta a contrastare l’impatto della pandemia nel Paese. Per il presidente statunitense è il primo grande successo legislativo e coincide con il suo cinquantesimo giorno in carica.

Il piano prevede consistenti aiuti per famiglie, imprese, lavoratori, riapertura scuole e campagna vaccinale. Si tratta di uno dei più grandi pacchetti di aiuti della storia americana, e arriva dopo l’approvazione di altri due pacchetti volti a combattere gli effetti della pandemia di Covid-19 negli Usa.

Biden ha parlato di “aiuti storici per l’America”. “Sono ansioso di firmarlo”, ha detto in riferimento al provvedimento, e ha aggiunto: “ce la faremo, batteremo la pandemia ma non è il momento di abbassare la guardia”.

“Abbiamo approvato una legge storica”, ha commentato la speaker della Camera Nancy Pelosi. “Voglio esprimere riconoscenza e apprezzamento per il presidente Joe Biden”, ha detto Pelosi, che ha ringraziato il presidente “per la sua leadership” e “per la sua visione e determinazione”. Pelosi ha firmato il provvedimento insieme al leader di maggioranza al Senato Chuck Schumer. Entrambi hanno tenuto a sottolineare come il presidente abbia mantenuto la sua promessa sugli “aiuti in arrivo”.

