Usa, conduttore della Cnn ubriaco insulta l’ex sindaco di New York de Blasio in diretta tv: “Idiota!” | VIDEO

Usa, conduttore Cnn ubriaco insulta l’ex sindaco di New York de Blasio

“Sayonara, idiota”: imbarazzo alla Cnn dove, nel corso della diretta di Capodanno, il conduttore Andy Cohen, visibilmente ubriaco, ha insultato l’ex sindaco di New York Bill de Blasio.

Il tutto è avvenuto poco prima della mezzanotte durante Times Square, la trasmissione in diretta dall’omonima piazza della Grande Mela che accompagna i telespettatori nel conto alla rovescia dell’ultimo dell’anno.

All’inizio del collegamento si vedono i due conduttori, Andy Cohen e Anderson Cooper, quest’ultimo uno dei volti più popolari dell’emittente statunitense, mentre bevono un bicchiere di quello che sembrerebbe essere un amaro.

Poi, all’improvviso, Andy Cohen, visibilmente alterato, prende la parola “Lascia che ti dica una cosa” con il collega che divertito risponde: “Per favore dicci qualcosa”.

“Vedere il sindaco de Blasio – afferma il conduttore – fare il ‘giro della vittoria’ dopo quattro anni del mandato più schifoso come sindaco di New York. L’unica cosa in cui democratici e repubblicani possono essere d’accordo è su quanto orribile sia stato lui come sindaco”.

“Quindi – conclude Cohen nell’imbarazzo del collega – sayonara, idiota! 2022, è un nuovo anno perché indovinate un po’? Ho la sensazione che sarò proprio qui l’anno prossimo e, sapete, non nessuna intenzione di vederlo festeggiare mentre la città va in pezzi”.