Blackout a Porto Rico: il 90% dell’isola resta senza elettricità a Capodanno

Un guasto alla rete elettrica di Porto Rico ha causato un blackout che ha interessato gran parte dell’isola, lasciando al buio la stragrande maggioranza della popolazione, mentre il territorio statunitense dei Caraibi si preparava a festeggiare il Capodanno.

Secondo LUMA Energy, la società elettrica canadese-americana responsabile della distribuzione e della trasmissione di energia sull’isola, il blackout ha lasciato senza corrente elettrica circa 1,3 milioni di persone, ovvero circa l’88 per cento degli 1,47 milioni di utenti di Porto Rico.

L’azienda ha fatto sapere che sta collaborando con la società Genera PR, responsabile della produzione di energia, e con la Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA), il gestore della rete locale di proprietà del governo di San Juan, per ripristinare la fornitura elettrica sull’isola il più rapidamente possibile, dopo un blackout totale iniziato questa mattina alle 5:30 ora locale, le 8:30 in Italia. Tuttavia, secondo fonti della società elettrica citate sia dall’emittente Cnn che dall’agenzia di stampa Associated Press, l’intero processo di ripristino richiederà circa uno o due giorni.

“Possiamo segnalare che sono già in corso i lavori per ripristinare il servizio negli impianti di San Juan e Palo Seco”, ha affermato sulla piattaforma social X il governatore Pedro Pierluisi. “Stiamo chiedendo risposte e soluzioni sia a Luma che a Genera, che devono accelerare il riavvio dei generatori (…) e tenere debitamente informate le persone sulle misure che stanno adottando per ripristinare il servizio in tutta l’isola”.

Non è la prima volta che Porto Rico viene investito da un grave blackout. Nel 2017, dopo l’uragano Maria, centinaia di migliaia di persone rimasero senza elettricità per mesi. Da allora, la Federal Emergency Management Agency statunitense ha stanziato 9,9 miliardi di dollari per investire nella rete locale.

Ma la situazione non è migliorata. Dopo l’uragano Ernesto dello scorso agosto, secondo LUMA Energy, quasi la metà di tutte le utenze dell’isola sono rimaste senza corrente per giorni.