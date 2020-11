Joe Biden è il 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Un’elezione che passerà alla storia e che imporrà un netto cambio di rotta alla Casa Bianca dopo i quattro anni a guida Trump. L’elezione del nuovo presidente americano, si sa, ha forti ripercussioni anche sul resto del mondo. Per questo molti politici, sia in Italia che a livello internazionale, hanno commentato l’elezione del nuovo POTUS.

Le reazioni in Italia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è complimentato con Biden in un messaggio: “Desidero esprimerLe, a nome della Repubblica italiana e mio personale, i più calorosi rallegramenti per la Sua elezione alla Presidenza degli Stati Uniti d’America. Il popolo americano ha affidato a Lei, a seguito di un confronto che ha visto una straordinaria partecipazione, il mandato di guidare gli Stati Uniti in un momento drammaticamente complesso per l’intero pianeta”.

Su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato le sue congratulazioni in inglese: “Siamo pronti a lavorare con il presidente eletto Joe Biden per rafforzare le relazioni transatlantiche”. “Gli Stati Uniti possono contare sull’Italia come un solido alleato e un partner strategico”. E aggiunge: “Congratulazioni al popolo e alle istituzioni americane per un’eccezionale dimostrazione di vitalità democratica”.

Congratulations to the American people and institutions for an outstanding turnout of democratic vitality. We are ready to work with the President-elect @JoeBiden to make the transatlantic relationship stronger. The US can count on Italy as a solid Ally and a strategic partner — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) November 7, 2020

Si esprime in inglese anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “Congratulazioni al presidente eletto Joe Biden. L’amicizia tra Italia e Stati Uniti ha radici profonde e storiche. Pronto a continuare a lavorare per rafforzare le nostre relazioni in difesa della pace e della libertà”.

Congratulations to President-elect @JoeBiden. The friendship between Italy and the United States has deep and historical roots. Ready to keep on working to make our relations ever stronger in defense of peace and freedom. 🇮🇹🇺🇸 — Luigi Di Maio (@luigidimaio) November 7, 2020

Festeggia, a nome dei Democratici italiani, il leader del Pd Nicola Zingaretti: “Con Joe Biden 46esimo Presidente degli Stati Uniti si apre una nuova stagione di speranza e dialogo non solo per l’America, ma per tutto il mondo. Una grande gioia per noi Democratici, un messaggio di unità per tutti i progressisti”.

Con @JoeBiden 46esimo Presidente degli Stati Uniti si apre una nuova stagione di speranza e dialogo non solo per l’America, ma per tutto il mondo. Una grande gioia per noi Democratici, un messaggio di unità per tutti i progressisti #Biden #bidenharis2020 pic.twitter.com/ejFkW3R6vL — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) November 7, 2020

Per il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani: “Le più vive congratulazioni a Joe Biden per la sua elezione a presidente degli Stati Uniti”, scrive su Twitter. “Non vedo l’ora di lavorare con te per una più forte cooperazione transatlantica”.

Warmest congratulations to @JoeBiden on his election as President of the USA. Look forward to working with you for a stronger #TransatlanticCooperation on fair global trade, migration, tech, Peace in Middle East, fight against terrorism and Democracy support! 🇺🇸 🇪🇺 #Election2020 pic.twitter.com/JFfY2Kv71I — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) November 7, 2020

Le reazioni internazionali

“Mi congratulo vivamente con Joe Biden e Kamala Harris per la loro vittoria alle elezioni presidenziali statunitensi, l’Ue e gli Usa sono amici e alleati, i nostri cittadini condividono i legami più profondi”, ha scritto su Twitter la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

I warmly congratulate @JoeBiden and @KamalaHarris for their victory in the U.S. Presidential elections. The EU and the USA are friends and allies, our citizens share the deepest of links. I look forward to working with President-elect Biden. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 7, 2020

Tra i più entusiasti c’è sicuramente l’ex premier e attuale commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni: “Una giornata indimenticabile per l’Europa e la democrazia. Mi sto abbracciando da solo”.

#USAelection2020 Una giornata indimenticabile per l’Europa e la democrazia. Mi sto abbracciando da solo. — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) November 7, 2020

“Il mondo ha bisogno di un forte rapporto fra Europa e Stati Uniti, di un rilancio delle relazioni transatlantiche in grado di affrontare le sfide che il nostro tempo ci presenta”, ha affermato in un video il presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

La cancelliera tedesca Angela Merkel scrive: “Mi rallegro della futura collaborazione con il presidente Biden – dice Merkel -. La nostra amicizia transatlantica è insostituibile se vogliamo superare le grandi sfide di questo tempo”. Per Emmanuel Macron “abbiamo molto da fare per superare le sfide odierne, lavoriamo insieme!”. Infine il premier britannico Boris Johnson commenta: “Congratulazioni a Joe Biden e Kamala Harris”.

Leggi anche: 1. Kamala Harris entra nella storia: è la prima donna (nera e asiatica) a diventare vicepresidente degli Usa; // 2. Usa 2020, vince Joe Biden: chi è il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America; // 3. Kamala Harris al telefono con il nuovo presidente Biden: ”Ce l’abbiamo fatta, Joe!” | VIDEO

Potrebbero interessarti Trump non riconosce la vittoria di Biden: "Ho vinto io". Cosa succede adesso Joe Biden abbracciato dai nipoti: “Nonno sei il presidente”. La foto diventa virale in tutto il mondo Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Sfondata quota 50 milioni di casi nel mondo