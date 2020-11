JOE BIDEN PRESIDENTE PRIMO DISCORSO – Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, nel suo discorso della vittoria si è impegnato ad unire il paese e ha teso la mano ai sostenitori del rivale Donald Trump, nel giorno in cui l’America ha ricevuto l’esito elettorale probabilmente più divisivo nella storia del paese, con il presidente in carica che ancora si rifiuta di riconoscere la sconfitta e ha scelto la strada delle battaglie legali. “Ho vinto io e di molto”, ribatte Trump con una serie di tweet.

Per il suo discorso da presidente, Biden ha scelto la modalità drive-in (la stessa dei suoi comizi elettorali). C’erano almeno 400 le auto parcheggiate, con un tripudio di bandiere e clacson. Biden, che compirà 78 anni il prossimo 20 novembre, quando si insedierà sarà il più anziano presidente della storia americana al primo mandato. Eredita una nazione lacerata dalle questioni razziali e dalla pandemia che ha ucciso 200.000 persone.

Il primo discorso di Joe Biden da presidente eletto

“Diamoci una chance”, ha detto Biden nel suo discorso a Wilmington, nel Delaware. “Il popolo di questa nazione ha parlato. Ci hanno consegnato una chiara vittoria. Una vittoria convincente. Una vittoria per noi, il popolo”, rivendica l’ex vice due di Barack Obama, decretato vincitore quattro giorni dopo l’Election Day, con oltre 75 milioni di voti e circa 290 grandi elettori.

“Mi impegno ad essere un presidente che non cerca di dividere ma di unire, che non vede Stati blu o Stati rossi ma Stati Uniti”, ha dichiarato Biden, “per fare progressi dobbiamo smettere di trattare i nostri avversari come nostri nemici. Non sono i nostri nemici, sono americani”. Biden ha definito la polarizzazione “una scelta” che può essere ribaltata. I cittadini “vogliono che collaboriamo nel loro interesse, e questa è la scelta che farò”, assicura.

Biden ha detto che la lotta alla pandemia di Covid-19 sarà la priorità. Domani nominerà il team di scienziati che guiderà la sua task force sul Coronavirus. “Il nostro lavoro inizia con il mettere la pandemia sotto controllo”, spiega Biden, “perché gli americani non potranno godersi i momenti che per loro contano di più fino a quando non sarà sotto controllo”.

Secondo le anticipazioni del Washington Post, il presidente eletto sta preparando una serie di ordini esecutivi da firmare all’indomani del suo insediamento – il 20 gennaio – per cancellare una serie di decisioni di Trump. Tra i nuovi provvedimenti, ci sarà il ritorno degli Usa negli accordi sul clima di Parigi e lo stop all’uscita dall’Oms prevista il 6 luglio del 2021. Sarà revocato inoltre il bando sull’immigrazione negli Usa da paesi a maggioranza musulmana sarà revocato.

Joe Biden presidente, le parole di Kamala Harris

A precedere il presidente sul palco di Wilmington è la vice presidente eletta, Kamala Harris, prima donna in questo ruolo, vestita di bianco, il colore simbolo delle suffragette. “Sono la prima donna ma non sarò l’ultima. Perché ogni ragazzina che ci guarda questa sera vede l’America come un paese delle possibilità”, assicura l’ex senatrice della California. “Penso a mia madre – afferma – quando è arrivata qui (dall’India) all’età di 19 anni, forse non immaginava questo momento. Ma ha creduto fermamente in un’America dove questi momenti sono possibili”. Harris sottolinea come la sua elezione alla vice presidenza sia il risultato “della fatica” e “della determinazione” delle donne in America a partire dalla sua mamma Shyamala Gopalan. “Quindi penso a lei – insiste – e alle generazioni di donne, donne di colore, asiatiche, bianche, latine, native americane, che nella storia della nostra nazione hanno spianato la strada a questa sera. Donne che hanno combattuto e che hanno sacrificato così tanto per l’uguaglianza, la libertà e la giustizia per tutti. Comprese le donne di colore che spesso, troppo spesso, vengono guardate dall’alto in basso ma che altrettanto spesso si dimostrano la spina dorsale della nostra democrazia”. “Quando la stessa democrazia è stata in ballo in questa elezione, con in gioco l’anima dell’America, voi avete fatto nascere un nuovo giorno”, dice Harris, “per quattro anni avete marciato e vi siate mobilizzati per equità e giustizia. Poi avete votato consegnando un chiaro messaggio. Avete scelto la speranza e l’unità, la decenza, la scienza e sì, la verità”.

Leggi anche: 1. Kamala Harris entra nella storia: è la prima donna (nera e asiatica) a diventare vicepresidente degli Usa; // 2. Usa 2020, vince Joe Biden: chi è il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America; // 3. Kamala Harris al telefono con il nuovo presidente Biden: ”Ce l’abbiamo fatta, Joe!” | VIDEO

Potrebbero interessarti Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Sfondata quota 50 milioni di casi nel mondo Joe Biden, il primo discorso da presidente degli Stati Uniti | Diretta streaming | Dove vederlo Biden presidente, il commentatore della Cnn in lacrime in diretta tv | VIDEO