Usa: 15enne uccisa in un supermercato in diretta streaming sui social

Negli Usa una 15enne è stata uccisa a coltellate in un supermercato con l’omicidio che è stato trasmesso in diretta streaming sui social.

Secondo quanto ricostruito dai media locali, il delitto è avvenuto in Louisiana, all’interno di un negozio della catena Walmart. Per il crimine sono state arrestate quattro ragazze, di età compresa tra i 12 e i 14 anni.

“L’intero omicidio è stato pubblicato sui social, non sembra esserci rimorso” ha dichiarato lo sceriffo del distretto di Calcasieu, Tony Mancuso, che ha raccolto le prove del delitto proprio visionando le immagini.

“Tutto il caso si è svolto in diretta davanti a noi attraverso Facebook e Instagram – ha spiegato – Abbiamo filmati di tutto ciò che è accaduto ed è molto inquietante”.

Non è ancora chiaro il movente dell’omicidio, ma, secondo fonti investigative, tutto potrebbe essere iniziato da uno scontro nato in un cinema non molto distante dal supermercato, mentre il coltello sarebbe stato rubato proprio all’interno del market.

Dopo essere stata colpita, la 15enne è stata trasferita in un ospedale a Lake Charles, dove è successivamente deceduta, mentre le quattro ragazze arrestate sono state tutte trasferite presso il Centro di Detenzione Minorile.

Leggi anche: Usa: madre spara ai suoi 5 figli, dà fuoco alla casa e si suicida. “Non ho combattuto i miei demoni”

Potrebbero interessarti Vaccino AstraZeneca, sospetti Ue: "Le nostre dosi dirottate al Regno Unito" "Le autorità ci impedirono di parlare del virus": nuove accuse contro Pechino Vaccini, la Svezia sospende i pagamenti a Pfizer