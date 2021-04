Usa, 13enne colpito a morte dalla polizia: “Era armato”. Ma aveva le mani alzate | VIDEO

La polizia di Chicago ha rilasciato un video che mostra gli istanti immediatamente precedenti e successivi al momento in cui un agente ha sparato e colpito a morte un ragazzo ispanico di 13 anni, Adam Toledo, in un vicolo buio della città.

L’episodio risale al 29 marzo scorso. Il video della Bodycam mostra il poliziotto inseguire il ragazzino in un vicolo e intimargli di fermarsi e di gettare a terra l’arma che avrebbe tenuto in mano. C0me sottolinea la Bbc, le mani del ragazzo sembrano essere vuote nel fermo immagine del video subito prima del colpo.

In un rapporto, la polizia aveva detto che il ragazzo era armato. Nel video della polizia, di cui vi mostriamo un breve estratto, c’è un fermo immagine del momento in cui il ragazzino avrebbe estratto l’arma. Viene poi inquadrata la pistola per terra, vicino al punto in cui è caduto l’adolescente. Citata dalla Cnn, la polizia afferma che il ragazzo avesse in mano una pistola che è stata poi recuperata a pochi metri dal suo corpo.

Nella serata di ieri si sono tenute alcune proteste nei dintorni di Chicago, poche ore dopo che la sindaca della città, Lori Lightfoot, aveva fatto appello alla calma. I video completi sono visibili sul sito della polizia di Chicago (attenzione: il contenuto delle immagini è molto forte).

