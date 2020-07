Acquista per sbaglio 27 auto Tesla: gli arriva il conto di 1,4 milioni di euro

Acquista per sbaglio 27 auto Tesla con l’azienda statunitense che gli invia il conto di 1,4 milioni di euro: protagonista dell’incredibile vicenda è un cittadino tedesco, vittima di un bug informatico. E pensare che tutto era iniziato con un semplice cambio auto. L’uomo, infatti, aveva intenzione di cambiare la sua vecchia automobile, una Ford Kuga, con la nuovissima e sofisticatissima Tesla Model 3, approfittando anche degli incentivi che il governo tedesco mette a disposizione di chi acquista auto elettriche. Una volta scelto il modello sul sito internet della casa automobilistica, però, qualcosa è andato storto. L’uomo, infatti, ha schiacciato il bottone “completa l’acquisto” senza riuscire ad andare avanti.

In attesa di conferme, dunque, l’uomo per circa 2 ore ha continuato a provare ad acquistare il veicolo. Poco dopo l’amara verità: l’azienda fondata da Elon Musk attraverso il sito internet ha ringraziato il cliente per l’acquisto di 27 automobili Tesla per la “modica cifra” di 1,4 milioni di euro. Ma la disavventura dell’uomo non è finita qui. Quando il malcapitato, infatti, ha provato ad annullare l’ordine ha scoperto che avrebbe dovuto sborsare per la sua “prenotazione” ben 2,7 mila euro, ovvero 100 euro per ogni auto “indesiderata”. Contattata la Tesla, l’azienda ha riconosciuto l’errore informatico, permettendo all’uomo di pagare solamente una delle 27 auto erroneamente acquistate.

