“L’Unione Europea ha un piano per tagliare le serie tv britanniche da Netflix e Amazon”

“L’UE ha un piano per tagliare le serie tv britanniche da Netflix e Amazon”

L’Unione Europea (UE) sta preparando un piano per ridurre la presenza di serie e film di produzione britannica da Amazon e Netflix, a vantaggio di una maggiore “diversità dei contenuti”.

Lo rivela un documento che circola a Bruxelles intitolato “La presenza sproporzionata di contenuti britannici nelle quote di prodotti on demand europei e gli effetti sulla circolazione e promozione di lavori diversi“, di cui il quotidiano britannico The Guardian ha preso visione.

L’iniziativa sarebbe partita dalla Francia con il sostegno di Italia, Austria, Spagna e Grecia ed è una “conseguenza della Brexit“. Il Regno Unito è il più grande produttore europeo di programmi cinematografici e televisivi: un business che frutta oltre un miliardo di euro grazie alla vendita di diritti internazionali.

Ma proprio questo dominio è visto da Bruxelles come “una minaccia alla diversità culturale” dopo l’uscita del Regno Unito dall’unione doganale e dal mercato unico, che ha già creato altri motivi di scontro: dalla vendita di salsicce britanniche nell’Irlanda del Nord al rilascio delle licenze per pescare nelle acque dello stretto del Jersey.