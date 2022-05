Ucraina, Shevchenko: “Non potevo credere alla guerra. Ho pensato tante volte di andare a combattere”

“Ero qui a Londra e mia madre mi ha chiamato. E sì, ha iniziato a piangere, e ha detto che la guerra era iniziata. E non potevo crederci”. Andriy Sehvchenko, ex stella del Milan e del calcio ucraino, si dice ancora incredulo della guerra che ha travolto il suo paese, ormai due mesi e mezzo fa. “Continuo a non crederci, sai? Anche da quasi due mesi, siamo in guerra contro la Russia e ancora non riesco a credere che sia successo”, ha detto l’ex centravanti.

In un’intervista al sito Ladbible, il vincitore del Pallone d’oro nel 2004, ha ammesso di aver pensato “molte volte” di andare a combattere per il suo paese. “Ma probabilmente non è la soluzione migliore”, ha affermato. “La soluzione migliore è usare i miei contatti, iniziare a parlare di guerra, dare una mano con gli aiuti umanitari, con i rifugiati, creare programmi, parlare con enti di beneficenza. Questo è quello che ho fatto negli ultimi due mesi”, ha spiegato.