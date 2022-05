GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 11 MAGGIO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra in Ucraina è giunta al 77esimo giorno. Ieri, 10 maggio, sono proseguiti i bombardamenti. In particolare su Odessa dove si registra almeno un morto. La Bielorussia, alleata di Putin, intanto sta ammassando truppe ai confini con l’Ucraina. L’esercito bielorusso è in grado di “infliggere danni intollerabili ai suoi nemici” in caso di attacco. Lo ha detto il presidente Alexander Lukashenko, citato dalla Belta, incontrando funzionari della Difesa. “Siamo realisti, capiamo che non potremmo sconfiggere la Nato. Ma abbiamo tutte le armi per causare danni, in particolare ai territori da cui verremmo attaccati”, ha aggiunto Lukashenko, sottolineando di non “alludere a nulla” ma volere che “tutti capiscano la portata delle armi che abbiamo. Nel frattempo negli Stati Uniti è andato in scena l’incontro tra Biden e Draghi, mentre oggi il premier italiano sarà al Congresso Usa dove incontrerà Nancy Pelosi. Di seguito tutte le notizie di oggi, 11 maggio 2022, in diretta.

Ore 7,00 – L’intelligence Usa: “La Russia potrebbe utilizzare armi nucleari” – Vladimir Putin potrebbe far ricorso all’uso di armi nucleari: a lanciare l’allarme è l’intelligence Usa attraverso le parole, fornite al Senato americano, del direttore dell’intelligence Avril Hainesal. Gli analisti statunitensi prevedono una guerra lunga ed estenuante, che potrebbe portare a un rovesciamento del potere in Russia, motivo per cui il presidente Putin potrebbe dare il via a una nuova escalation arrivando ad utilizzare le armi nucleari.

