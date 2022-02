Ucraina, Macron incontra Putin: “Lavoriamo a una soluzione utile per evitare la guerra”

Nel pomeriggio di oggi il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato Vladimir Putin per concordare una mossa di “de-escalation”, che faccia cioè calare la tensione tra Russia e Ucraina e sventare il pericolo di guerra che gli Stati Uniti vedono come imminente. “Cominciamo a costruire una risposta utile per la Russia e per tutta l’Europa che permetta di evitare la guerra, di costruire fiducia, stabilità e visibilità, insieme”, ha scritto il Presidente francese su Twitter, dove ha pubblicato il video di alcune dichiarazioni rilasciate dai due leader prima dell’incontro.

Ce vers quoi nous devons aller, c’est la désescalade. Nous en connaissons les termes. Grandes questions de sécurité collective, question ukrainienne, situation sécuritaire en Biélorussie et dans toute la région : avançons. pic.twitter.com/sXEDLGf4jO — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 7, 2022

Nel video entrambi sottolineano la gravità della situazione e rassicurano sul fatto che si stia lavorando per arrivare a un assetto di sicurezza accettabile per tutte le parti. “Vedo quanti sforzi sta facendo l’attuale leadership francese e personalmente il presidente della Francia per risolvere la crisi e garantire un’equa sicurezza in Europa”, dichiara Putin, che in queste settimane ha parlato al telefono più volte con Macron. “Questo dialogo è necessario perché è l’unico a permettere di costruire una vera sicurezza e stabilità per il continente europeo. Ecco perché abbiamo avuto diversi scambi telefonici e, nonostante la crisi, ho potuto parlare anche con il presidente ucraino Zelensky coordinandomi con molti europei e alleati, per esempio i britannici, americani e canadesi”, replica nel video il Capo di Stato francese.

“La discussione oggi può dare il via a un processo di “de-escalation” del quale conosciamo i termini: la situazione politico-militare, la questione ucraina e il formato Normandia (negoziati a quattro Francia, Germania, Russia, Ucraina), la situazione in Bielorussia e le grandi questioni di sicurezza collettiva”, aggiunge Macron. Al termine del colloquio i due leader dovrebbero presentarsi a una conferenza stampa per comunicare i risultati del loro incontro.