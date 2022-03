Una tremenda esplosione ha illuminato a giorno il cielo di Kiev, facendo impaurire l’inviato della CBS Charlie D’Agata: “Cosa diavolo è stato?”. Nella nottata appena trascorsa almeno quattro esplosioni sono state segnalate nella capitale dell’Ucraina. In particolare due esplosioni sono state avvertite nel centro della città, seguite da altre due vicino a una stazione della metropolitana. Nel filmato il giornalista della CBS, durante un servizio in un notiziario, è scappato impaurito insieme alla troupe dopo le forti esplosioni. “I combattimenti hanno avuto luogo vicino a Kiev – Bucha, Irpin, Gostomel. Il nemico sta cercando di entrare nella Capitale”, ha dichiarato il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Il video è stato pubblicato su Twitter dalla producer Justine Redman: “Le più grandi esplosioni che abbiamo mai visto”.

Biggest blasts we’ve ever seen, just as we were coming off air tonight in #Kyiv #cbsnews @charliecbs @cbsnews pic.twitter.com/leIfTrdnXx

— Justine Redman (@redmanjustine) March 3, 2022