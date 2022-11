Ucraina, il Wsj: “Gli Usa chiedono a Zelensky di pensare a ‘richieste realistiche’ per la pace”

L’amministrazione statunitense sta spingendo il governo ucraino a valutare la ripresa dei colloqui di pace con la Russia, dopo il successo della controffensiva che negli scorsi giorni ha portato alla riconquista di Kherson.

Secondo il Wall Street Journal, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha suggerito a Volodimir Zelensky lo scorso 4 novembre di mostrarsi aperto ai negoziati. Una presa di posizione che consentirebbe a Kiev di avvantaggiarsi. Secondo quanto riferito al quotidiano da due fonti diplomatiche europee, durante l’incontro tenuto a Kiev, Sullivan ha consigliato all’entourage di Zelensky di iniziare a pensare a “priorità e richieste realistiche” per i negoziati. Il consigliere di Joe Biden ha anche invitato a una “riconsiderazione” dell’obiettivo dichiarato di riconquistare la Crimea, annessa alla Federazione Russa nel 2014.

“Resta da vedere se sarà fatta o meno una valutazione sul fatto che l’Ucraina sia disposta o meno a scendere a compromessi con la Russia”, la posizione ufficiale articolata da Joe Biden settimana scorsa. “Entrambi si leccheranno le ferite, decideranno… cosa faranno durante l’inverno e decideranno se scendere a compromessi o meno”, ha detto il presidente statunitense parlando alla Casa bianca giovedì scorso. “C’è una finestra di opportunità per i negoziati”, aveva detto il giorno precedente il capo di stato maggiore statunitense, Mark Milley.

“Gli Stati Uniti non stanno facendo pressioni sull’Ucraina. Non insistiamo sulle cose con l’Ucraina”, aveva specificato nello stesso giorno Sullivan, affermando che il compito dei paesi occidentali che stanno fornendo aiuti alle forze ucraine è quello “di metterli nella posizione migliore sul campo di battaglia in modo che quando e se ci sarà un’opportunità per la diplomazia, siano nella posizione migliore al tavolo delle trattative”. “Continuiamo a fornire assistenza per la sicurezza in Ucraina”, ha detto dopo la pubblicazione dell’articolo del Wall Street Journal. “Come sapete, che c’è un pacchetto di aiuti che abbiamo appena annunciato, e ce ne sarà un altro nelle prossime settimane, dello stesso importo, che verrà inviato prossimamente, seguendo gli intervalli temporali di invio degli aiuti usati in questi mesi”.