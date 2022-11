Kherson liberata, la visita a sorpresa di Zelensky: “Pace per tutto il Paese. Stiamo andando avanti”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato in visita a Kherson, la città ucraina da poco liberata dai russi. La visita non era stata annunciata ed è stata resa nota da fonti della presidenza. Secondo Reuters, che ha un testimone sul posto, Zelensky ha ringraziato la Nato e i Paesi alleati europei per il sostegno e ha parlato alle truppe. “Stiamo andando avanti. Siamo pronti per la pace, la pace per tutto il nostro Paese”.

La gente in città ha accolto con gioia l’arrivo delle truppe ucraine venerdì dopo che la Russia ha abbandonato l’unica capitale regionale che aveva catturato da quando Mosca ha lanciato la sua invasione.

“A Kherson, l’esercito russo ha lasciato dietro di sé le stesse atrocità di altre regioni del nostro Paese, dove è riuscito a entrare”, ha detto il presidente ucraino, promettendo di “trovare e assicurare alla giustizia ogni assassino”: sarebbero già 400 i crimini di guerra individuati nella regione appena riconquistata.

Kiev ritiene che Putin sarà effettivamente pronto a negoziare la pace e ritirare le sue truppe dal Paese dopo la liberazione di Donetsk e Lugansk: lo scrive su Twitter il consigliere del presidente Mykhailo Podolyak. “Politicamente e psicologicamente, la Russia non è ancora matura per veri negoziati e ritiro delle truppe. Ma accadrà. Subito dopo la liberazione di Donetsk e Lugansk”, ha affermato Podolyak, aggiungendo che ora il sostegno alla guerra nella stessa Russia sta “rapidamente cadendo verso il basso”.