Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, giovedì 19 settembre

A oltre 11 mesi dagli attentati dello scorso 7 ottobre, la guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza non accenna a fermarsi mentre i morti hanno ormai raggiunto i 41.272 e i feriti sono 0ltre 95.500. I negoziati invece sono in stallo, anche se il segretario di Stato Usa Antony Blinken, in visita al Cairo, ha fatto sapere che Israele e Hamas hanno raggiunto un accorso su 15 dei 18 capitoli contenuti nella proposta statunitense per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Intanto si scalda il fronte con il Libano dove, dopo il presunto attacco di Tel Aviv che il 17 settembre ha provocato 12 morti e circa 2.800 feriti a seguito dell’esplosione di alcuni dispositivi cercapersone in uso al gruppo armato sciita, ieri sono scoppiati alcuni walkie talkie a disposizione dei miliziani, provocando altre 20 vittime e ferendo 450 persone. Oggi pomeriggio, intorno alle 17,00 ora italiana, è atteso il discorso del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Di seguito le ultime notizie di oggi, giovedì 19 settembre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, con Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 11,15 – Israele, identificato il sospetto accusato di essere stato pagato dall’Iran per assassinare Netanyahu: è un 73enne di Ashkelon – Il civile israeliano arrestato il mese scorso con l’accusa di essere stato reclutato dall’Iran per assassinare il primo ministro Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa Yoav Gallant o il direttore dei servizi interni dello Shin Bet Ronen Bar è stato identificato come il 73enne Moti Maman, un imprenditore originario della città di Ashkelon, nel sud di Israele. Le generalità dell’uomo sono state divulgate dai media israeliani quando l’accusato è comparso oggi in tribunale per essere incriminato per cospirazione in omicidio. Secondo l’avvocato Eyal Besserglick, avvocato del sospettato, il 73enne avrebbe commesso “un errore di giudizio” e sta collaborando pienamente con le autorità. “Non abbiamo ancora visto i materiali investigativi, quindi in questa fase è difficile entrare nei dettagli del caso”, ha detto Besserglick all’uscita dall’udienza. “Si può già dire che questa è una persona che ha notevolmente assistito i servizi di sicurezza dello Stato di Israele, i cui figli prestano servizio nelle forze di sicurezza e che ha commesso un errore di giudizio nel contesto della sua attività”, ha aggiunto il legale, secondo cui il suo cliente ha “collaborato e continua a collaborare pienamente con le autorità”.

Ore 11,00 – Libano: vietati i cercapersone e i walkie-talkie su tutti i voli – La direzione generale dell’Ente per l’Aviazione civile del Libano ha emanato una nuova direttiva che vieta ai passeggeri di portare cercapersone e walkie-talkie a bordo di qualsiasi aereo. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale libenese Nna, secondo cui il divieto si applica alle merci, ai bagagli imbarcati in stiva e a quelli portati a mano presso l’aeroporto internazionale Rafic Hariri di Beirut. Tutti i dispositivi rinvenuti di questo tipo, si legge nella circolare, saranno confiscati dal personale addetto alla sicurezza dello scalo. La nuova norma è in vigore da subito e sarà applicata fino a nuovo avviso. Almeno 32 persone sono rimaste uccise nell’esplosione di migliaia di cercapersone, walkie-talkie, telefoni cellulari, computer portatili e persino celle solari in tutto il Libano in una serie di attacchi attribuiti a Israele tra il 17 e il 18 settembre.

Ore 10,45 – Libano, il governo dirama il bilancio ufficiale delle vittime: 32 morti in due giorni – Almeno 32 persone sono morte e migliaia sono rimaste ferite negli ultimi due giorni in Libano durante i due attacchi contro Hezbollah attribuiti a Israele, che hanno provocato l’esplosione di migliaia di cercapersone e radio walkie talkie in uso al gruppo armato sciita. Lo ha riferito oggi in conferenza stampa a Beirut il ministro della Salute libanese Firass Abiad. Il 17 settembre circa 4.000 cercapersone sono esplosi nel giro di un’ora in tutto il Paese, mentre ieri si sono verificate altre esplosioni di dispositivi portatili, tra cui radio walkie-talkie, telefoni cellulari, computer portatili e persino celle solari. “Tuttavia, c’è un lato positivo”, ha detto oggi Abiad. “Perché abbiamo visto l’unità del nostro popolo libanese e la professionalità dei nostri medici e infermieri che hanno rispettato le loro responsabilità”.

Ore 9,55 – Israele, Radio Galatz: “8 soldati feriti nell’attacco di Hezbollah” – Almeno 8 soldati israeliani sono rimasti feriti in un attacco missilistico rivendicato dal gruppo armato sciita libanese Hezbollah contro il kibbutz di Menara, nella zona di Ramim Ridge, nel nord dello Stato ebraico. Lo riferisce la radio dell’esercito israeliano Galatz, secondo cui almeno uno dei feriti versa in condizioni gravi.

Ore 9,30 – Libano: Hezbollah ammette la morte di 13 miliziani negli attacchi di ieri – Almeno 13 miliziani di Hezbollah sono rimasti uccisi ieri in Libano in una seconda ondata di attacchi contro il gruppo armato sciita attribuiti a Israele. Lo ha reso noto Hezbollah, secondo cui le vittime morte ieri nelle esplosioni dei walkie talkie vanno ad aggiungersi ai 12 miliziani uccisi il giorno prima dall’esplosione dei cercapersone in uso al gruppo e nei bombardamenti israeliani. In totale Hezbollah ha ammesso la morte di 32 suoi membri solo negli ultimi due giorni. Dall’8 ottobre, quando sono ricominciati gli scontri al confine tra Libano e Israele, il gruppo armato sciita ha perso 473 miliziani. In totale almeno 20 persone sono morte e altre 450 sono rimaste ferite negli attacchi attribuiti ieri a Israele, un giorno dopo l’esplosione di migliaia di cercapersone che aveva ucciso altre 12 persone e provocato quasi 2.800 feriti.

Ore 9,00 – Israele: arrestato un civile sospettato di essere stato pagato dall’Iran per assassinare Netanyahu, Gallant o Ronen Bar – Un civile israeliano è stato arrestato il mese scorso con l’accusa di essere stato reclutato dall’Iran per assassinare il primo ministro Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa Yoav Gallant o il direttore dei servizi interni dello Shin Bet Ronen Bar. Lo riferiscono in una nota congiunta diramata oggi lo Shin Bet e la polizia israeliana, secondo cui il sospettato – le cui generalità non sono state rese note – era entrato clandestinamente in Iran per ben due volte, dove aveva anche ricevuto il pagamento per portare a termine gli omicidi. Secondo il comunicato, l’uomo, un civile con cittadinanza israeliana e di religione ebraica, è stato incriminato oggi. Si tratterebbe, secondo le indagini dello Shin Bet e della polizia israeliana, di un uomo d’affari che aveva vissuto a lungo in Turchia, dove aveva intrattenuto relazioni commerciali e sociali con cittadini turchi e iraniani.

Ore 8,30 – Libano: Israele bombarda obiettivi di Hezbollah – Le forze armate israeliane (Idf) hanno bombardato nella notte una serie di obiettivi legati a Hezbollah nel Libano meridionale. Lo riferiscono le Idf in una nota diramata sui social, secondo cui i caccia dello Stato ebraico hanno colpito diversi siti a Chihine, Taybeh, Blida, Mays al-Jabal Aitaroun e Kafr Kila, mentre un drone ha bombardato un deposito di armi del gruppo armato sciita a Khiam.

Ore 8,00 – Israele, attacco di Hezbollah nel nord: feriti 5 soldati – Almeno cinque soldati israeliani sono rimasti feriti in un attacco missilistico rivendicato dal gruppo armato sciita libanese Hezbollah contro il kibbutz di Menara, nella zona di Ramim Ridge, nel nord dello Stato ebraico. Lo riferisce il portale Walla, secondo cui un elicottero di soccorso ha evacuato i feriti in un ospedale nella città israeliana di Haifa. L’attacco è stato condotto con almeno due missili anticarro sparati dal sud del Libano. Le forze armate israeliane (Idf) non hanno ancora confermato il bilancio dei feriti.

Ore 7,30 – Giappone, l’azienda produttrice dei walkie talkie: “Abbiamo smesso di produrre quel modello nel 2014”. Nyt: “Cercapersone prodotti in Israele” – L’azienda giapponese Icom, produttrice dei walkie talkie esplose ieri in Libano in una seconda ondata di attacchi contro Hezbollah attribuiti a Israele, afferma di aver smesso di realizzare quel modello di radio circa 10 anni fa. “L’IC-V82 è una radio portatile che è stata prodotta ed esportata, anche in Medio Oriente, dal 2004 all’ottobre del 2014”, si legge in una nota diramata nella notte da Icom. “È stata interrotta circa 10 anni fa e da allora non è stata più spedita dalla nostra azienda”. Una nuova ondata di esplosioni ha devastato il Libano ieri pomeriggio, prendendo di mira soprattutto le radio portatili in uso ai miliziani di Hezbollah, provocando almeno 20 morti e 450 feriti, un giorno dopo l’esplosione di migliaia di cercapersone che aveva ucciso altre 12 persone e provocato quasi 2.800 feriti. Secondo il quotidiano statunitense The New York Times, che cita in proposito le dichiarazioni di tre funzionari dell’intelligence israeliana, i cercapersone esplosi il 17 settembre in Libano e Siria sarebbero stati prodotti nello Stato ebraico e poi commercializzati con il marchio della taiwanese Gold Apollo dall’ungherese BAC Consulting Kft, che sarebbe una “società di copertura”.



Ore 7,00 – Israele: colloquio telefonico tra il ministro della Difesa Gallant e il segretario alla Difesa Usa Austin – Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha tenuto nella notte un colloquio telefonico con il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin con cui ha “esaminato gli sviluppi della sicurezza regionale”. Lo riferisce il Pentagono in una nota diramata nella notte, secondo cui Austin ha espresso a Gallant il sostegno “incrollabile” degli Stati Uniti a Israele di fronte alle minacce dell’Iran, di Hezbollah e degli altri partner regionali di Teheran. Il segretario alla Difesa statunitense, secondo il comunicato, ha anche sottolineato l’impegno di Washington volto a scoraggiare i nemici di Israele e a continuare gli sforzi per ridurre le tensioni in tutta la regione. Austin ha anche “ribadito la priorità di raggiungere un accordo per un cessate il fuoco a Gaza che porti alla liberazione degli ostaggi sequestrati da Hamas e una risoluzione diplomatica duratura al conflitto sul confine tra Israele e Libano che consentirà ai civili di entrambe le parti di tornare alle loro case”.