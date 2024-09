Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 18 settembre

A oltre 11 mesi dagli attentati dello scorso 7 ottobre, la guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza non accenna a fermarsi mentre i morti hanno raggiunto ormai i 41.252 e i feriti sono quasi 95.500. I negoziati invece sono in stallo con Hamas che ha fatto sapere di non essere interessato a raggiungere un accordo di tregua “a ogni costo”. Intanto si scalda il fronte con il Libano dove gli scambi di colpi tra Tel Aviv e Hezbollah si fanno sempre più intensi: almeno 11 persone sono morte e circa 4.000 sono rimaste ferite a seguito dell’esplosione di alcuni dispositivi cercapersone in uso al gruppo armato sciita, che accusa Israele dell’attacco. Di seguito le ultime notizie di oggi, mercoledì 18 settembre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, con Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 9,30 – Libano, Reuters: “Il Mossad ha piazzato esplosivi in 5.000 cercapersone importati da Hezbollah” – Alcuni mesi fa, il Mossad, i servizi segreti israeliani, ha piazzato cariche esplosive all’interno di almeno cinquemila cercapersone importati dal gruppo armato sciita libanese Hezbollah. Lo riporta l’agenzia di stampa britannica Reuters, che cita in proposito una fonte di alto livello delle forze di sicurezza in Libano e un’altra fonte a conoscenza dell’operazione. Almeno 11 persone sono state uccise e circa 4.000 sono rimaste ferite, di cui 400 in modo grave, quando ieri pomeriggio sono esplosi una serie di dispositivi cercapersone in uso al gruppo armato sciita in tutto il Libano e in Siria, in un attacco coordinato attribuito a Israele. Tra i feriti figura anche l’ambasciatore dell’Iran a Beirut, Mojtaba Amani, che ha perso un occhio nell’attacco.

Ore 9,00 – Libano: il leader di Hezbollah terrà un discorso domani pomeriggio – Il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, terrà un discorso domani pomeriggio, rivolgendosi per la prima volta al pubblico dopo l’attacco attribuito ieri a Israele in cui l’esplosione di una serie di dispositivi cercapersone in uso al gruppo armato sciita libanese ha provocato almeno 11 morti e circa 4.000 feriti in Siria e Libano. Lo ha annunciato oggi il gruppo in una nota diramata su Telegram, citata dall’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna, secondo cui alle 18,00 di domani (ora di Beirut, le 17,00 in Italia) Nasrallah parlerà degli “ultimi sviluppi” nella regione.

Ore 8,30 – Libano: Israele bombarda obiettivi di Hezbollah – Le forze armate israeliane (Idf) hanno bombardato nella notte diversi obiettivi legati al gruppo armato sciita Hezbollah nelle località di Majdal Selm, Odaisseh, Markaba, Blida, Maroun al-Ras e Chihine, nel Libano meridionale. La conferma dei raid è contenuta in una nota diramata oggi sui social dalle forze armate israeliane (Idf), che hanno anche pubblicato i filmati degli attacchi aerei. A Majdal Selm in particolare, si legge nel breve comunicato, i caccia israeliani hanno preso di mira un edificio in cui era stata confermata la presenza di diversi esponenti di Hezbollah.

Ore 8,00 – Gaza, Idf: “4 soldati uccisi e 6 feriti, di cui 3 in modo grave” – Almeno quattro soldati israeliani sono stati uccisi e altri sei sono rimasti feriti ieri in combattimento nel sud della Striscia di Gaza. Lo hanno annunciato oggi in una nota le forze armate israeliane (Idf), secondo cui tre dei militari coinvolti versano in gravi condizioni. I quattro soldati, tutti di età compresa tra i 20 e i 23 anni, “sono caduti” durante “i combattimenti nel sud della Striscia di Gaza”, si legge nel comunicato dell’Idf, che non fornisce ulteriori dettagli in merito.

Ore 7,30 – Libano: ambasciatore iraniano perde un occhio per l’esplosione del cercapersone – L’ambasciatore dell’Iran in Libano, Mojtaba Amani, ha perso ieri un occhio a seguito dell’esplosione del proprio cercapersone. Lo riporta il quotidiano statunitense The New York Times, che cita diverse fonti interne al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, secondo cui il diplomatico iraniano è rimasto gravemente ferito all’altro occhio. Le ferite di Amani, hanno dichiarato le fonti citate, sono più gravi di quanto inizialmente riportato, tanto che l’ambasciatore verrà trasferito a Teheran per ricevere le cure necessarie. Secondo il quotidiano statunitense, un video in circolazione sui social media mostra Amani subito dopo l’attacco attribuito a Israele, in cui si vede l’uomo con del sangue sulla parte anteriore della camicia. Ieri l’emittente saudita al-Hadath, citando fonti dell’ambasciata di Teheran a Beirut, aveva riportato la notizia che Amani era in “buone condizioni” e che le sue ferite erano solo superficiali. Almeno 11 persone sono state uccise e circa 4.000 sono rimaste ferite, di cui 400 in modo grave, quando ieri pomeriggio sono esplosi una serie di dispositivi cercapersone in uso al gruppo armato sciita Hezbollah in tutto il Libano e in Siria, in un attacco coordinato attribuito a Israele.

Ore 7,00 – Gaza: Blinken arriva in Egitto per promuovere i colloqui per una tregua – Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken è arrivato nella notte al Cairo per il suo decimo tour in Medio Oriente dagli attentati dello scorso 7 ottobre in Israele per discutere di un possibile accordo di tregua nella Striscia di Gaza tra Tel Aviv e Hamas. Secondo una nota diramata dal dipartimento di Stato Usa, al Cairo Blinken incontrerà anche il presidente egiziano Abdel Fatah al-Sisi.