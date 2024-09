Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 20 settembre

A quasi un anno dagli attentati dello scorso 7 ottobre, la guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza non accenna a fermarsi mentre i morti hanno ormai superato i 41mila e i feriti sono più di 95mila. I negoziati invece sono ancora in stallo. Intanto si scalda il fronte con il Libano dove, dopo gli attacchi attribuiti a Tel Aviv del 17 e 18 settembre che hanno provocato almeno 37 morti e 2.931 feriti a seguito dell’esplosione di migliaia di dispositivi di comunicazione in tutto il Paese e in Siria, il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, e il comandante dei Pasdaran iraniani, Hossein Salami, hanno promesso di “punire” Israele, che ieri ha anche registrato due soldati morti negli attacchi del gruppo armato sciita. Di seguito le ultime notizie di oggi, venerdì 20 settembre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, con Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 9,30 – Siria, media: “Ucciso membro della milizia irachena Hezbollah nel raid dell’Idf” – A bordo dell’auto colpita oggi da un raid aereo attribuito a Israele nei pressi dell’aeroporto di Damasco, in Siria, viaggiavano due membri della milizia irachena Hezbollah. Lo riferisce l’emittente saudita al-Hadath, secondo cui almeno uno dei passeggeri è rimasto ucciso sul colpo.

Ore 9,15 – Gaza, al-Jazeera: “8 morti in un raid dell’Idf nel campo profughi di Nuseirat” – Almeno 8 persone sono rimaste uccise nella notte nella Striscia di Gaza a seguito di un attacco delle forze armate israeliane (Idf) nel campo profughi di Nuseirat. Lo riporta l’emittente qatariota al-Jazeera, citando i propri corrispondenti sul campo, secondo cui tra le vittime, uccise dal fuoco dell’artiglieria dell’Idf, figura anche un imprecisato numero di minori.

Ore 9,00 – Cisgiordania, Wafa: “7 morti in un raid dell’Idf a Qabatiya” – Almeno tre persone sono rimaste uccise nell’operazione condotta ieri dalle forze armate di Israele (Idf) a Qabatiya, a sud di Jenin, in Cisgiordania. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa, che cita in proposito fonti della Palestine Red Crescent Society (PRCS).

Ore 8,30 – Siria, media: “Un morto in un raid dell’Idf a Damasco” – Almeno una persona è morta oggi a Damasco, in Siria, a seguito di un attacco attribuito alle forze armate israeliane (Idf) che ha colpito un’auto in viaggio verso l’aeroporto della capitale. Lo riferiscono l’emittente saudita al-Arabiya e il portale Sabeereen vicino al regime, senza fornire le generalità della vittima. A bordo del veicolo colpito si trovava anche un’altra persona, che sarebbe rimasta ferita nel raid. Fonti citate dal canale saudita riferiscono che la vittima era una “figura di alto rango” delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran.

Ore 8,00 – Bulgaria: il governo smentisce la produzione e la commercializzazione dei cercapersone esplosi in Libano e Siria – La Bulgaria non ha importato, esportato né tantomeno prodotto “dispositivi di comunicazione compatibili con quelli fatti esplodere in Libano e Siria il 17 settembre” scorso. Lo hanno annunciato oggi in una nota congiunta citata dall’agenzia di stampa bulgara Bta i servizi segreti dell’Agenzia statale per la sicurezza nazionale (DANS), il ministero dell’Interno di Sofia e l’Agenzia nazionale delle dogane del Paese balcanico. La nota risponde alla notizia divulgata negli scorsi giorni dal portale ungherese Telex, secondo cui la vendita dei cercapersone a Hezbollah sarebbe stata “facilitata” dalla Norta Global Ltd., un’azienda con sede a Sofia. “I controlli dimostrano che Norta Global EOOD non ha effettuato alcuna operazione finanziaria rientrante nella legge sulle misure contro il finanziamento del terrorismo e non ha mantenuto relazioni commerciali con persone fisiche e giuridiche soggette all’attuazione di misure restrittive ai sensi dei regimi sanzionatori del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del Consiglio dell’Ue”, si legge nel comunicato congiunto, secondo cui né l’azienda citata né il suo proprietario di nazionalità norvegese hanno effettuato alcuna transazione sotto la giurisdizione della Bulgaria avente come oggetto l’acquisto e la vendita di beni. In un altro comunicato pubblicato ieri, i servizi bulgari avevano precisato che “le spedizioni di apparecchiature di comunicazione (cercapersone) non avevano superato la dogana bulgara per il transito attraverso il Paese e che le società straniere menzionate da Telex non avevano preso parte ad alcuna procedura doganale bulgara”.

Ore 7,30 – Israele, due missili sparati dal Libano colpiscono il nord: nessun ferito – Una raffica di razzi sparati dal Libano sono precipitati oggi nei pressi di Metula, nel nord di Israele, senza causare vittime né feriti. Lo riferiscono diversi media israeliani, secondo cui due missili sono precipitati in aree all’aperto.

Ore 7,00 – Taiwan: 2 interrogati sul caso dei cercapersone esplosi in Libano. Il governo: “Non sono stati prodotti sull’isola – Le autorità di Taiwan hanno interrogato due persone nell’ambito di un’indagine sui cercapersone esplosi il 17 settembre scorso in Siria e Libano, precisando che i dispositivi non sono stati prodotti sull’isola. Lo riferisce l’agenzia di stampa Reuters, secondo cui le persone interrogate sono il presidente della Gold Apollo, Hsu Ching-kuang, che ha negato di aver prodotto i dispositivi puntando invece il dito contro l’ungherese BAC Consulting KFT, e Wu Yu-jen, un rappresentante collegato proprio alla società di Budapest, che aveva fondato una società con sede a Taipei chiamata “Apollo Systems”. “Il nostro Paese prende il caso molto seriamente”, afferma in una nota l’ufficio della Procurae del distretto di Shilin di Taipei. “Chiariremo i fatti il ​​prima possibile, ad esempio se le aziende taiwanesi sono coinvolte o meno”. Intanto il ministero dell’economia di Taipei ha fatto sapere che i componenti utilizzati nelle migliaia di cercapersone esplosi non sono stati fabbricati a Taiwan, mentre la National Communications Commission ha precisato che la licenza commerciale di Gold Apollo per la produzione e la vendita di dispositivi a radiofrequenza (RF) è scaduta l’anno scorso.