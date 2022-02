La devastazione in Ucraina dopo l’attacco della Russia nelle immagini satellitari

Le immagini e i video sono quanto di più e di meglio ci permettono di osservare e capire cosa sta accadendo in questi drammatici giorni in Ucraina. Planet, una società di osservazione che cattura ogni giorno immagini satellitari della Terra, ha mostrato come sia cambiato in poche ore il territorio ucraino, dopo l’invasione delle truppe russe.

Nel confronto tra le immagini satellitari, pubblicato da Planet su Twitter, emerge in tutta la sua gravità la devastazione dell’Ucraina nel giorno in cui la Russia ha lanciato il suo attacco. In particolare nella foto a sinistra si vede il paesaggio ucraino per come si presentava lunedì, mentre una seconda immagine che mostra il terreno carbonizzato è stata scattata giovedì. In particolare gli scatti mostrano i danni ingenti causati a un aeroporto a Chuhuiv.