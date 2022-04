La Banca mondiale ha annunciato che fornirà un pacchetto di aiuti finanziari pari a 1,5 miliardi di dollari – circa 1,39 miliardi di euro – all’Ucraina per sostenere le infrastrutture vitali, mentre il Paese si prepara ad affrontare un nuovo assalto della Russia nel corso della guerra d’invasione avviata il 24 febbraio scorso dal presidente russo Vladimir Putin. La Banca ha fatto sapere che i fondi serviranno per far proseguire i servizi governativi di base, inclusi gli stipendi degli operatori sanitari, le pensioni degli anziani e i programmi sociali per le fasce della popolazione più debole.

L’annuncio è arrivato oggi dal presidente della Banca David Malpass mentre teneva un discorso a Varsavia, in Polonia, in occasione della campagna di raccolta fondi “Stand Up for Ukraine” dove sono stati raccolti 10,1 miliardi di euro per i rifugiati e gli sfollati interni dell’Ucraina. All’evento hanno partecipato il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente polacco Andrzej Duda oltre al presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro canadese Justin Trudeau che si sono collegati in diretta video.

Malpass ha affermato che l’organizzazione trasferirà immediatamente i fondi di esercizio per le società che forniscono servizi essenziali al governo. “Stiamo lavorando per aiutare i rifugiati ucraini a tornare a casa, per aiutare le comunità che li ospitano ad assorbire il flusso, e per sostenere gli sfollati interni dell’Ucraina che hanno perso la loro casa e i mezzi di sussistenza,” ha detto.

Il pacchetto si andrà ad aggiungere a quello d’emergenza da 944 milioni di dollari già mobilitato dall’istituto di Washington. Il nuovo progetto di finanziamento da 1,5 miliardi di dollari include 1 miliardo di aiuti che saranno consegnati attraverso il ramo dell’Associazione per lo sviluppo internazionale, e 472 milioni che saranno invece garantiti dalla divisione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Ieri la Banca mondiale ha annunciato che l’economia ucraina potrebbe retrocedere del 45,1% quest’anno, mentre le sanzioni verso la Russia dovrebbero rallentare la sua produzione economica dell’11,2%, secondo gli ultimi dati aggiornati messi a disposizione dagli economisti.